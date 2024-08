Inkbird termometro per barbecue, prezzo pazzesco su Amazon

Inkbird IDT-34c è un termometro Bluetooth per BBQ con quattro sonde di temperatura per alimenti. Con l’offerta Amazon, per le prossime ore il prezzo è incredibile

Che cosa c’è di meglio di una grigliata con i propri amici e i propri familiari? Un momento da passare tutti insieme all’insegna della buona compagnia e dell’ottimo cibo che, per colpa di una piccola distrazione, potrebbe diventare un incubo.

Mentre si griglia, infatti, il rischio più grande è quello di distrarsi un momento e veder bruciare tutto l’ottimo cibo in cottura, col rischio di rovinare una bella giornata.

E per andare sul sicuro, allora, la soluzione è una sola: acquistare un termometro per barbecue, come l’ottimo Inkbird IDT-34c che consente di controllare la temperatura di quattro alimenti per volta, anche a distanza, evitando così cotture eccessive o insufficienti.

Su Amazon questo dispositivo può essere acquistato a meno di 40 euro, un’offerta che tutti gli amanti del buon cibo non vorranno lasciarsi sfuggire.

Inkbird termometro barbecue: scheda tecnica

Inkbird IDT-34c è un termometro per barbecue con due clip per la griglia e quattro sonde di temperatura, ovviamente è l’ideale anche per la cottura dei cibi in forno o in padella.

Utilizza il Bluetooth 5.1 a garanzia di una connessione più efficiente e più stabile, permettendo agli utenti il monitoraggio del BBQ anche a distanza, utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

Sempre tramite telefono, questo dispositivo è in grado di salvare fino a 72 ore di dati di temperatura con la possibilità di visualizzare tutte le informazioni semplicemente utilizzando l’app ufficiale di Inkbird.

Scaricando l’applicazione si hanno a disposizione di 29 menu preimpostati che possono essere utilizzati anche dai principianti; qui è possibile leggere la temperatura del cibo (personalizzabile per ogni singolo alimento) e il tempo di cottura.

È possibile anche impostare diverse funzioni di allarme, come quelle per l’alta o la bassa temperatura che consentono di individuare valori anomali in modo più preciso evitando errori di cottura e molto altro ancora.

Per quanto riguarda le quattro sonde per alimenti in dotazione, si tratta di strumenti ad alta precisione che consentono il monitoraggio di più alimenti contemporaneamente. Hanno un intervallo di misurazione della temperatura che va dai -30 ai +300℃, con una precisione di ±1℃, con un aggiornamento dei dati praticamente istantaneo, così da garantire la miglior cottura possibile.

I valori delle sonde possono essere controllati a distanza dallo smartphone, oppure tramite lo schermo LCD con retroilluminazione in dotazione, che può essere utilizzato anche al buio.

Sul fronte dell’autonomia, il produttore garantisce circa 150 ore di utilizzo, tramite due batterie AA (presenti nella confezione).

Inkbird IDT-34c, l’offerta su Amazon

Il termometro per barbecue Inkbird IDT-34c ha un prezzo di listino di 39,99 euro ma grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore si scende fino a 33,99 euro (-15%, -6 euro) un piccolo sconto che permette di risparmiare qualcosa per l’acquisto di questo utilissimo strumento.

