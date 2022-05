The Boys 3, inizia il conto alla rovescia!

Ci siamo: ormai manca solo una manciata di giorni all’arrivo su Prime Video dell’attesissima terza stagione di The Boys. È il momento perfetto, allora, per fare il punto della situazione e rispolverare la memoria: cosa aspettarsi dai nuovi episodi? E, soprattutto, dove eravamo rimasti con la trama?

La serie, che è stata anche nominata agli Emmy, è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures, ed è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che sono produttori esecutivi del progetto tv. Accanto a loro, nello stesso ruolo, ci sono anche lo showrunner Eric Kripke con Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr.

La trama di The Boys: cosa succede nella seconda stagione

Nel finale, Patriota è alleato con Stormfront e rapisce Ryan, il figlio avuto da Becca, e lo porta in una baita in montagna. Qui viene prelevato con uno stratagemma da Butcher e dalla sua squadra. Mentre scappano, Stormfront li attacca. Per salvare la madre, Ryan usa i suoi poteri (che ancora non conosce bene): così ferisce gravemente la super e uccide accidentalmente la mamma.

Butcher e Ryan vengono raggiunti da Patriota, che vuole ucciderli. A salvarli è Meave, che minaccia il super di rovinarlo pubblicando il video in cui si rifiuta di salvare i passeggeri di un aereo dirottato. Temendo di perdere l’adorazione delle folle, Patriota se ne va.

Stormfront è imprigionata e viene accusata dell’attentato al Congresso, la diffusione del Composto V viene bloccata e Starlight ed A-Train rientrano nella squadra. Abisso, ancora escluso, è furioso. Infine, Butcher consegna Ryan alla CIA.

I Boys si sciolgono e tornano dalle loro famiglie. Hughie inizia a lavorare per la deputata Victoria Neuman, a capo di un ufficio per gli Affari super, ma nella scena finale si scopre che anche lei segretamente è una super e può far esplodere la testa delle persone.

Cosa succede in The Boys 3

Nel cast della terza stagione di The Boys tornano Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Nella nuova stagione Patriota diventa molto instabile, dunque ancora più imprevedibile e pericoloso. Butcher è in contatto con Ryan, che va a trovare. Il gruppo dei The Boys continua a non essere attivo, ma dopo circa un anno dal suo scioglimento, come annuncia Hughie in una telefonata («Credevo di combattere la Vaught legalmente, ma è tutto finito. Dobbiamo fare a modo tuo»), è il momento di tornare in scena. Butcher inizia a iniettarsi il composto V, che gli permette di diventare un super per 24 ore. In questo modo sostiene di poter combattere alla pari con Patriota, ma pare che la situazione gli sfugga di mano…

Quando escono i prossimi episodi di The Boys

The Boys 3 esordisce su Prime Video con tre episodi il 3 giugno 2022. Poi uscirà una nuova puntata ogni venerdì fino all’8 luglio.