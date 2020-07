The Boys 3, quando uscirà la nuova stagione della serie TV

Puntare sulle serie TV di successo e che piacciono di più al pubblico. Sembra chiaro l’intento di Amazon Prime Video che per contrastare la posizione dominante di Netflix e la crescita di Disney+ ha deciso di rinnovare per una terza stagione The Boys. La serie TV sui supereroi “cattivi” ha riscosso un grande successo e il rinnovo per una terza stagione, quando la seconda non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale (le prime tre puntate verranno rilasciate il 4 settembre), è un grande attestato di stima.

L’annuncio è avvenuto direttamente dal produttore esecutivo della serie che ha comunicato la decisione di Amazon Prime Video durante il Comic-Con@Home 202o. Nel 2021, quindi, dovrebbe uscire la terza stagione di The Boys, anche se non è stato ufficializzato il periodo in cui inizieranno le riprese. Sicuramente se sarà confermata l’uscita per il 2021, arriverà nella seconda parte dell’anno. Difficile fare anche delle previsioni su cosa parlerà la serie senza aver visto prima The Boys 2.

Quando escono le nuove puntate di The Boys 2

Prima l’annuncio della data di uscita di The Boys 2 e poi il trailer ufficiale che anticipa alcune scene della nuova stagione. Dal 4 settembre fino al 9 ottobre, su Amazon Prime Video verranno pubblicate le puntate della seconda stagione di The Boys. Il rilascio, infatti, verrà scaglionato nel tempo: il 4 settembre le prime tre puntate e poi una puntata ogni venerdì fino ad arrivare al gran finale del 9 ottobre.

Su che cosa sarà incentrata la stagione 2 di The Boys? Poche le informazioni a disposizione: sappiamo che ci sarà una nuova eroina chiamata Stormfront e che un nuovo nemico da affrontare, ma altre anticipazioni non ci sono. Bisognerà aspettare il 4 settembre per vedere le prime tre puntate della nuova stagione per capire cosa ci hanno riservato gli sceneggiatori.

Come vedere The Boys in streaming

In attesa dell’inizio di The Boys 2, gli appassionati possono rivedere su Amazon Prime Video tutte le puntate della prima stagione. Per farlo bisogna avere l’abbonamento ad Amazon Prime Video (compreso in Amazon Prime) e cliccare sul box dedicato alla serie TV. Si aprirà una scheda con tutte le informazioni sulla serie TV e cliccando su una delle puntate disponibili, la si potrà vedere in streaming.