The Boys ritorna con lo spin-off Diabolical

In attesa della terza stagione di The Boys, Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo dello spin-off Diabolical. Il titolo riprende una delle parole più usate dal protagonista della serie, Billy Butcher, interpretato da Karl Urban. La serie tv esordirà prima della terza stagione su Prime Video e sarà incentrata proprio su uno dei personaggi principali dello show originale.

The Boys è una delle serie principali del palinsesto di Prime Video: il contenuto è basato sull’omonimo fumetto scritto da Garth Ennis e Darick Robertson. La prima stagione è uscita nel 2019 e narra le vicende di un gruppo di supereroi, ormai diventati star mondiali con tanto di management: sono gestiti dalla multinazionale Vought American, che li mostra al mondo come paladini della giustizia, nascondendone i vizi. Il gruppo più famoso è quello dei Sette ed è capitanato da Patriota. I loro antagonisti sono i Boys, capitanati da Billy Butcher, che intende smascherare le ingiustizie e la sete di potere dei Super. Lo spin-off prende vita proprio dalla trama principale per raccontare le vicende legate a The Boys sotto un nuovo punto di vista.

The Boys: di cosa parla lo spin-off

Diabolical è uno dei due spin-off su The Boys ordinati da Amazon Prime Video. Si aggiunge, infatti, a quello ambientato in una scuola per i Super. Inoltre, è in arrivo anche la webserie Seven on 7 e, naturalmente, la terza stagione, attesa da ormai un anno.

L’Universo di The Boys è quindi in continua espansione. Diabolical sarà una serie antologica, composta da otto storie, scritta dagli stessi sceneggiatori della serie madre.

I dettagli della serie sono stati annunciati da Karl Urban, l’attore che interpreta Billy Butcher. In una clip ha rivelato che si tratterà di una serie animata e gli episodi sono stati realizzati durante la produzione della terza stagione di The Boys, con cui lo spin-off condivide lo stesso universo narrativo. L’attore ha raccontato che il protagonista sarà ancora più ribelle e sregolato: "Pensate che The Boys sia pazzo? Aspettate a vedere questo". Queste sono le parole conclusive dell’attore che ha presentato lo spin-off.

Gli stessi autori di The Boys

Le aspettative su Diabolical sono molto alte anche per via degli sceneggiatori: alla scrittura hanno lavorato anche i produttori della serie madre, Seth Rogen ed Evan Goldberg, oltre all’autore dei fumetti Garth Ennis. L’idea di Diabolical si ispira a "The Animatrix", il popolare contenuto tratto da "The Matrix". Questo show ha avuto così tanto successo ed è stato tanto apprezzato dai produttori di The Boys, che ne hanno voluto fare una loro versione.

Non è ancora stata rivelata la data di uscita ufficiale, ma sicuramente debutterà su Prime Video nei primi mesi del 2022 e su Sky Q tramite l’app Now Smart Stick.

