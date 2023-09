Fonte foto: HBO/Sky

The Last of Us avrà degli spin-off? È questa la domanda che negli ultimi giorni ha tenuto impegnata la fantasia di molti fan, solleticata da una dichiarazione di Craig Mazin, shorwunner della serie HBO di grande successo. Trasmesso in Italia da Sky e in streaming su NOW, l’adattamento seriale dell’omonimo videogioco è stato uno dei titoli più apprezzati del 2023. Al momento si resta in attesa della seconda stagione, basata sempre sull’omonimo videogioco (The Last of Us: Part II). Ma la data di uscita, complice lo sciopero di sceneggiatori e attori, è sempre più lontana.

Spin-off di The Last of Us: perché se ne parla

Il motivo per cui si parla della possibilità di espandere l’universo narrativo di The Last of Us con altre storie collaterali è da ricercare in una recente dichiarazione di Mazin. Lo showrunner, intervistato da The Wrap, rispondendo a una domanda sulla possibilità di eventuali spin-off della serie originale ha detto: «Non ne abbiamo parlato in modo specifico, perché siamo ancora molto focalizzati sulla trama principale. Ma non sono contro l’idea di altre serie che attingano da questi personaggi o da questo mondo».

Mazin, come riporta Wired, ha detto anche che difficilmente potrebbe occuparsi in prima persona di questi eventuali progetti collaterali. «In linea di principio non ho nulla in contrario», ha aggiunto. «E sono sicuro che anche Neil [Druckmann, l’altro showrunner della serie e già creatore del videogioco; ndr] sarebbe interessato. Se fosse qualcosa di sensato non vedrei perché dire no. La mia grande speranza è che, se ci fosse qualcosa di questo tipo, venga fatto sempre con la stessa cura e lo stesso rispetto che stiamo mettendo nella serie in questo momento».

The Last of US 2: quando esce?

Insomma: se in futuro qualcuno volesse attingere a piene mani dall’universo di The Last of Us per esplorare un filone narrativo secondario, garantendo qualità e fedeltà alla storia, a quanto pare potrebbe farlo. È una porta timidamente aperta alla possibilità di eventuali futuri spin-off, ma al momento non se ne sta parlando seriamente e di certo non c’è nulla di confermato. È probabile, inoltre, che non se parlerà in termini seri ancora per un bel po’. Attualmente le attese, gli sforzi e l’attenzione sono tutti rivolti verso la seconda stagione di The Last of Us.

Come noto, la seconda stagione è già stata confermata e, stando ai piani degli showrunner, non sarà l’ultima. Anche se non sono state ufficializzate, l’idea è infatti di proseguire la storia con una terza e forse anche una quarta stagione. Ellie e Joel, interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal, torneranno sicuramente nel cast dei nuovi episodi.

Il problema è che lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori in corso a Hollywood ha bloccato la lavorazione e le riprese di The Last of Us 2. Per vedere la seconda stagione è dunque possibile che il pubblico dovrà attendere fino al 2025, ma molto dipende naturalmente da quali saranno i prossimi sviluppi dell’agitazione sindacale.