Il primo teaser trailer di The Last of Us 2

Il primo teaser trailer della seconda stagione di The Last of Us mostra, tra le altre cose, due nuovi e importanti personaggi, Abby e Dina. Le cose da sapere

Fonte foto: HBO/Sky

Dopo vari scatti rubati sul set e un paio di ritratti ufficiali, finalmente è possibile dare un primo, vero sguardo alla seconda stagione di The Last of Us. In questi giorni è stato infatti pubblicato il primo teaser trailer della nuova stagione, che arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025.

Nel breve video si vedono naturalmente i protagonisti della serie tv HBO, ovvero Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, ma anche alcuni nuovi personaggi già noti a chi conosce il secondo videogioco Naughty Dog per Playstation dal quale è stata adattata questa seconda stagione.

Il primo trailer di The Last of Us 2

Creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, The Last of Us racconta una storia di sopravvivenza e legami che si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta dalla diffusione di un fungo. Joel, un sopravvissuto alla pandemia, viene ingaggiato per far uscire di nascosto dalla zona di quarantena Ellie, una quattordicenne che, come si scopre, è immune agli effetti del fungo. Tra i due nasce un forte legame.

Il trailer della stagione 2, visibile qui sotto, è stato rilasciato non casualmente il 26 settembre, ovvero il giorno che nella serie è l’Outbreak Day (l’inizio della pandemia). Anche la canzone in sottofondo (Future Days dei Pearl Jam) strizza l’occhio ai fan e sarà, come già sanno le persone che hanno giocato al videogioco, molto importante per gli sviluppi di questa stagione.

Tra le altre cose, nel breve video si vedono sia Joel sia Ellie, naturalmente, ma anche diversi altri personaggi vecchi e nuovi. Ci sono Gabriel Luna, che interpreta Tommy, e Rutina Wesley, che interpreta Maria. Vengono mostrate poi anche due importanti new entry, ovvero Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby e Isabela Merced nel ruolo di Dina. Questi due personaggi che avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo della trama.

Images from the Last of Us Season 2. Coming in 2025 to HBO @StreamOnMax pic.twitter.com/6CTDFT4vdx — The Game Awards (@thegameawards) September 26, 2024

Come hanno già notato diversi fan, per quanto si può intuire da questo primo teaser trailer c’è stata una trasposizione molto accurata di alcune scene dal videogioco alla serie tv. Lo stesso era già accaduto con la prima stagione.

The Last of Us Season 2

HBO TEASER vs. VIDEO GAME pic.twitter.com/U48pCviZmU — IGN (@IGN) September 26, 2024

Le new entry nel cast di The Last of Us 2

Oltre ai nomi già citati, tra le novità nel cast ci sono anche Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer che interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord nel ruolo di Owen e Danny Ramirez in quello di Manny. Catherine O’Hara sarà la guest star dei nuovi episodi.

Quando esce The Last of Us 2

Come anticipato, la seconda stagione di The Last of Us arriverà in Italia su Sky e NOW nel 2025, ma la data esatta non è ancora nota.