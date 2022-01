The Legend of Vox Machina: di cosa parla

Sono disponibili da oggi, venerdì 28 gennaio 2022, in esclusiva su Prime Video i primi episodi di The Legend of Vox Machina, serie tv animata che si ispira alla prima campagna di gioco di ruolo da tavolo di Critical Role. La trama è ambientata in un universo fantasy in stile Dungeon&Dragons.

I protagonisti della serie fantasy sono i Vox Machina, un gruppo di eroi improvvisati che si trova a combattere contro mostri e forze oscure. L’ispirazione per la serie animata è arrivata direttamente da Critical Role, web serie statunitense la cui prima campagna (così è stata chiamata quella che potremmo definire una sorta di “prima stagione") è andata in onda per la prima volta nel 2015. The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse. I fondatori di Critical Role sono anche tra gli executive producer.

Cos’è Critical Role

Critical Role è nato come semplice gruppo di amici, tutti doppiatori o attori professionisti e appassionati giocatori di Dungeons&Dragons. Nel giro di pochi anni, però, questa realtà è diventata una web serie (e non solo) seguita ogni settimana da oltre mezzo milione di spettatori.

La prima campagna della web serie, infatti, proponeva settimanalmente un episodio (cioè una sessione di gioco) in cui le epiche avventure dei personaggi dotati di poteri magici e di straordinarie abilità erano rese ancora più avvincenti dalla professionalità dei giocatori.

Le vicende di quella prima campagna di gioco online (al momento Critical Role è impegnato nella terza campagna) sono state rese una serie tv animata da Prime Video, che ha già annunciato che produrrà anche la seconda stagione.

Di cosa parla The Legend of Vox Machina

I Vox Machina sono un gruppo di avventurieri – di cui fanno parte, ad esempio, lo gnomo bardo Scanlan Shorthalt, il mezzelfo druido Keyleth e il guerriero barbaro Grog Strongjaw – più inclini a fare risse e a ubriacarsi che a lanciarsi in eroiche missioni di salvataggio.

Le cose cambiano, però, quando i membri del gruppo vengono assunti come mercenari e partono alla ricerca di un misterioso mostro, di cui ancora ignorano la vera natura. Già nel corso della prima puntata, però, i protagonisti scopriranno che la minaccia che stanno per fronteggiare è diversa da come l’avevano immaginata. Ma altre insidie si nascondono all’orizzonte…

Il cast di The Legend of Vox Machina

Nel cast di The Legend of Vox Machina figurano Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Liam O’Brien e Matthew Mercer, che è anche il creatore della serie animata. Le alter voci sono di Ashley Johnson, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham.

Tra gli executive producer si annoverano Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

Quando escono tutte le puntate di The Legend of Vox Machina

La serie animata esce in streaming su Prime Video a partire da oggi, 28 gennaio 2022, in versione originale, sottotitolata e doppiata.

La prima stagione è composta da 12 episodi, che usciranno a gruppi di tre ogni settimana. Le puntate 4, 5 e 6 saranno quindi disponibili venerdì 4 febbraio.

Abbonati a Prime Video per vedere The Legend of Vox Machina