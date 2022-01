The Tender Bar arriva oggi in streaming: di cosa parla

Le emozioni del grande cinema, ma a casa propria. Esce oggi, venerdì 7 gennaio 2022, solo su Amazon Prime Video il film drammatico The Tender Bar, con la regia di George Clooney. La pellicola, che dura 104 minuti, è tratta dal romanzo autobiografico del 2005 Il bar delle grandi speranze del giornalista statunitense J.R. Moehringer.

La realizzazione del film era inizialmente nelle mani di Sony Pictures e Chernin Entertainment. Nel luglio 2020, quando il regista e sceneggiatore Theodore Melfi ha rinunciato al progetto, i diritti sono passati ad Amazon Studios. Le riprese sono durate pochi mesi e si sono concluse nell’aprile 2021. Dopo essere stata presentata al BFI London Film Festival nell’ottobre dello stesso anno, la pellicola è uscita solo nei cinema degli Stati Uniti a dicembre e adesso è finalmente arrivata sulla piattaforma di streaming Prime Video. Clooney ha diretto un cast d’eccezione, nel quale figurano Tye Sheridan e Ben Affleck, candidato ai Golden Globe 2022 come migliore attore non protagonista.

La trama del film The Tender Bar

Il film racconta la storia di J.R., interpretato da Tye Sheridan, un ragazzo che soffre per la mancanza del padre che non ha mai conosciuto, ovvero un dj che lavora a New York. Il giovane cresce insieme allo zio Charlie (Ben Affleck), che gestisce un bar.

In questo locale, frequentato da personaggi particolari e bizzarri, J.R. trova una seconda casa e cerca costantemente un surrogato della figura paterna assente. Il ragazzo prova intanto a realizzare i propri sogni, tra cui quello di diventare scrittore, supportato dalla madre (Lily Rabe) che è determinata a dare al figlio le opportunità che lei stessa non ha mai avuto.

La trama inizia nel 1972, quando J.R. ha solo 9 anni, e prosegue fino a quando il protagonista, ormai cresciuto, ha ottenuto una borsa di studio a Yale, il lavoro dei suoi sogni e una relazione appagante. Nulla di tutto questo, però, sembra soddisfarlo davvero: così J.R. ritorna nel bar della sua infanzia.

Il cast: chi recita in The Tender Bar

Le star del film sono i già citati Ben Affleck e Tye Sheridan, con Lily Rabe. Fanno parte del cast anche Christopher Lloyd, Max Martini, Rhenzy Feliz, Briana Middleton, Max Casella, Sondra James, Michael Braun e Daniel Ranieri.

I produttori sono George Clooney, Grant Heslov e Ted Hope, mentre i produttori esecutivi sono Barbara A. Hall e J.R. Moehringer. La direzione della fotografia è affidata a Martin Ruhe.

Quando e dove vedere The Tender Bar

Il film The Tender Bar è disponibile da oggi su Prime Video e, dunque, da questo momento in poi è visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma.

Sulla piattaforma si può scegliere tra le versioni originale, sottotitolata e doppiata in italiano.

