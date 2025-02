Cosa vedere in streaming oggi 6 febbraio 2025

Escono oggi le nuove puntate de Il colore delle magnolie, la terza stagione di Invincible, il film The Order e la sesta stagione di The Kardashians

Fonte foto: Prime Video

Mentre l’ordine pubblico è turbato da continue rapine e operazioni di contraffazione, un solitario agente dell’FBI riconosce in questi crimini un mandante comune: un gruppo di pericolosi terroristi interni che, guidato da un leader radicale, vuole dichiarare guerra al governo degli Stati Uniti. È questa la trama di The Order, nuovo film Original in arrivo oggi in streaming su Prime Video: è la visione ideale per gli appassionati di storie poliziesche. Oltre a questo film, ecco cosa c’è di nuovo oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Arrivano oggi su Netflix le nuove puntate di Il colore delle magnolie, serie tv in cui romance e dramma si mischiano mentre le grandi amiche Maddie, Helen e Dana Sue si destreggiano tra relazioni, famiglia e carriera nella piccola città di Serenity.

C’è attesa anche per la serie Apple Cider Vinegar, anche questa in uscita oggi. Nella trama, due donne promuovono rimedi naturali per curare malattie mortali: mentre ingannano il mondo intero, consapevolmente o meno, le loro vite finiscono nel caos.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Ci sono tre novità in arrivo oggi su Prime Video. La prima è la terza stagione di Invincible, serie animata basata sui fumetti di Robert Kirkman. I primi tre episodi sono disponibili già da oggi, mentre i successivi escono singolarmente ogni giovedì.

La seconda novità è, come accennato in apertura, il film The Order (nella foto). Ambientato nel 1983 nel nord-ovest degli Stati Uniti, e in particolare nella pittoresca cittadina di Coeur d’Alene in Idaho, il film è diretto da Justin Kurzel e si ispira alla vera storia dell’organizzazione terroristica neonazista The Order. Nel cast ci sono Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett e Marc Maro.

Infine, da oggi su Prime Video si può vedere anche Clean State, nuova serie comedy in cui il burbero proprietario di un autolavaggio in Alabama, Harry Slate (interpretato da George Wallace), deve rivedere le proprie posizioni conservatrici quando il figlio torna a casa come donna trans di nome Desiree (alias Laverne Cox).

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ la sesta stagione di The Kardashians, reality in cui le Kardashian-Jenners affrontano un nuovo anno di sfide, traguardi, ostacoli, avventure e incertezze. Mamme e donne in carriera, Kourtney, Kim, Khloé, Kylie e Kris dovranno fare affidamento una sull’altra mentre, tra le altre cose, una parte del loro passato riemerge per tormentarle.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel, si può vedere The Letter Room, con la regia di Elvira Lind. In questo film Oscar Isaac interpreta un agente penitenziario che, quando viene trasferito nella stanza delle lettere a gestire la corrispondenza, resta coinvolto nella vita privata di un detenuto.