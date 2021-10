The Walking Dead: quando arriva il finale e dove guardarlo

La serie televisiva The Walking Dead è arrivata alla stagione finale. L’undicesimo capitolo della serie metterà la parola fine a un viaggio nello scenario apocalittico dell’attacco degli zombie e alla lotta del genere umano per sopravvivere.

L’ultima serie di The Walking Dead è composta da 24 episodi, di cui i primi sono già stati rilasciati e gli altri otto arriveranno nei primi mesi del 2022. Ancora una volta i protagonisti dovranno combattere la propria battaglia per la sopravvivenza contro gli zombie e nella sfida finale dovranno attaccare i Mietitori. La serie tv è prodotta da AMC Studios e si basa sui fumetti di Robert Kirkman pubblicati da Image Comics. Nel corso delle prime 10 stagioni, The Walking Dead ha battuto tutti i record di ascolto e ora i fan non vedono l’ora di scoprire il finale della serie, che in Italia è disponibile in streaming su Disney+.

The Walking Dead 11: cosa aspettarsi

I protagonisti di The Walking Dead 11 saranno impegnati ancora una volta nella lotta contro i Mietitori, mentre altri ad Alexandria di scontrano con l’ira di Madre Natura. Nel Commonwealth la vita è altrettanto faticosa e preoccupante: qualcuno sarà in grado di ritrovare la speranza, altri saranno preda della disperazione e si spingeranno verso un punto di non ritorno. La verità, per tutti, è una sola: le loro vite sono appese a un filo e la sopravvivenza dipende da ogni singola decisione che verrà presa.

La prima parte della stagione 11 si conclude con l’episodio intitolato Per il sangue, in cui i Mietitori difendono Meridian da un nuovo branco di zombie in arrivo. Daryl procede con cautela, mentre Pope sospetta che dietro all’attacco ci sia Maggie. Intanto la situazione non va meglio per gli abitanti di Alexandria, che devono proteggersi da una violenta tempesta che li lascia in balia degli Erranti.

The Walking Dead 11: dove vederla e quando esce

Gli episodi delle prime 10 stagioni sono già disponibili da vedere in streaming su Disney+, mentre la prima parte della stagione 11 è uscita ad agosto 2021 sempre sulla piattaforma.

Per vedere la seconda parte dell’undicesima stagione della serie Tv bisognerà attendere il prossimo 21 febbraio 2022, quando altri 8 episodi saranno disponibili in streaming.

La stagione finale di The Walking Dead è composta da 24 episodi e per vederli tutti bisognerà attendere altro tempo: gli episodi mancanti saranno disponibili più avanti nel 2022 sempre su Disney+.