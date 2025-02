Cosa vedere in streaming oggi 3 febbraio 2025

Fonte foto: Phillip Caruso/Hulu

Ogni mese ci sono numerosi nuovi titoli che entrano a fare parte delle principali piattaforme di streaming, mentre altri, pochi, escono dal catalogo a tempo indeterminato. Prima che sia troppo tardi, allora, vale la pena recuperare la visione di Una gran voglia di vivere, film romantico italiano del 2023 che resta su Prime Video solo fino al 5 febbraio. Nella trama, Marco e Anna affrontano un periodo di crisi dopo anni di convivenza. Un viaggio insieme in Norvegia sembra riaccendere la fiamma, almeno fino a quando Anna scopre che Marco ha un segreto che non le ha rivelato. C’è tempo invece fino al 6 febbraio per vedere su Prime Video il film I mercen4ri – Expendables, action thriller con Sylvester Stallone in cui un gruppo di mercenari si schiera contro un trafficante d’armi.

Cosa vedere oggi su Netflix

Chi ha voglia di una serie comedy su Netflix può recuperare Il metodo Kominsky. Uscita tra il 2018 e il 2021, la serie tv ha tra i protagonisti Michael Douglas e Alan Arkin ed è scritta da Chuck Lorre, già noto per Due uomini e mezzo. Nella trama, l’attempato attore Sandy Kominsky cerca di restare al centro della scena hollywoodiana con l’aiuto dell’agente Norman Newlander.

Cosa vedere oggi su Prime Video

È appena arrivata su Prime Video la serie tv 24. Andata originariamente in onda tra il 2001 e il 2010, ha come protagonista il direttore dell’unità antiterrorismo di Los Angeles Jack Bauer mentre sventa complotti e atti terroristici che porterebbero al collasso il Paese.

Da pochi giorni sulla piattaforma c’è anche il film del 1995 Dead Man Walking – Condannato a morte, legal drama con due giovanissimi Sean Penn e Susan Sarandon. I due interpretano un assassino nel braccio della morte e una suora che dà conforto ai detenuti.

Cosa vedere oggi su Disney+

Su Disney+ è disponibile High Fidelity (nella foto), serie tv del 2020 ispirata dal romanzo Alta Fedeltà di Nick Hornby, già diventato un film nel 2000. Nella trama Robyn (interpretata da Zoe Kravitz), alla fine dell’ennesima relazione andata male ricontatta i suoi cinque ex più memorabili per capire cosa stia sbagliando.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull, uno dei Prime Video Channels, c’è NIMBY – Not in my backyard. Diretto da Teemu Nikki, il film è una commedia sulla storia d’amore di due ragazze finlandesi che, tra una crisi e l’altra, si troveranno anche a gestire il problematico assedio della loro casa da parte di un gruppo neonazista.

Infine, da oggi su Sky Cinema si può vedere The Bikeriders. Ambientato negli anni Sessanta, il film racconta la storia dei Vandals, club motociclistico del Midwest i cui membri da ribelli mossi dalla passione per la libertà si sono trasformati con il tempo in criminali. Nel cast ci sono Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy.