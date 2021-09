The Walking Dead 11: chi sono i nuovi personaggi

The Walking Dead 11 è la stagione conclusiva della serie: finisce la saga di zombi creata da Robert Kirkman. Con gli ultimi 24 episodi, suddivisi in due parti, la prima in programmazione entro il 2021 e la seconda nei primi sei mesi del 2022, The Walkind Dead giunge all’epilogo. Fino all’ultimo però stupisce con intriganti personaggi e storie inedite.

In questo epilogo finale sappiamo già cosa ci aspetta: attendiamo il ritorno di uno tra i personaggi più amati Maggie Greene che sarà ancora interpretata da Lauren Cohan. Sono innumerevoli i personaggi che hanno animato le storie di questa saga di zombie suscitando le reazioni più diverse in pubblico e critica. La famiglia di The Walking Dead si è allargata nel corso di questi ultimi dieci anni. Nel 2013 è nato il videogioco ed è del 2015 il primo spin-off della serie madre: Fear the Walking Dead. A questa è seguita la trilogia dedicata allo sceriffo Rick Grimes e nel 2020 è uscito The Walking Dead: World Beyond il terzo e ultimo lavoro con gli zombie. Tanti i personaggi che ruotano attorno a questa serie di successo. Scopriamo i nuovi volti e storie del capitolo 11.

La leader del Commonwealth

Già dai primi episodi dell’undicesima stagione si capisce come il Commonwealth avrà un ruolo importante fino alla fine della serie. Questa comunità misteriosa, composta da sopravvissuti, è tecnologicamente avanzata, rispetto al mondo post apocalittico a cui siamo abituati con The Walking Dead. Ora che la minaccia dei Mietitori incombe sugli esuli e disperati dei Alexandria il Commonwealth è l’ultima speranza per salvarsi.

Al comando di questa misteriosa comunità c’è uno dei nuovi personaggi: Pamela Hilton. Una donna intelligente, ma anche volubile e nervosa che non sempre governa la sua irascibilità. Riesce però a gestire i sopravvissuti del Commonwealth e il suo esercito di soldati armati con una buona ragionevolezza.

Nei panni di Pamela abbiamo Laila Robins che ha lavorato sia in Homeland che in The Boys.

Mercer il capo dell’esercito

Un nuovo personaggio, amatissimo e seguito nel fumetto, è Mercer il capo dell’esercito del Commonwealth. Lui è il generale dell’esercito, splendido e autorevole nella sua armatura rossa che lo contraddistingue. Un soldato dal carattere forte, fiero e di grande esperienza interpretato da Michael James Shaw.

Mercer nel corso di queste 24 puntate instaurerà una relazione con uno dei personaggi principali di The Walking Dead.

Un altro nuovo personaggio è interpretato da Josh Hamilton sarà il vanitoso e orgoglioso contabile e amministratore delle comunità del Commonwealth: Lance Hornsby.

L’antagonista per eccellenza in questa ultima stagione di The Walkind Dead sarà Sebastian.

Stando infatti a quanto raccontano i fumetti, il figlio di Pamela, la leader del Commonwealth è un ragazzino viziato ed esuberante che diventerà il nemico di tutti. Dovrebbe, il condizionale è d’obbligo essere lui l’antagonista con cui confrontarsi in questo finale di stagione di The Walking Dead.

L’ultima stagione degli zombie è disponibile sul canale Star di Disney+.