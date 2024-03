Ticwatch, sconto esagerato per lo smartwatch top: oggi lo paghi pochissimo

Fonte foto: Mobvoi Ticwatch

Un fido compagno di allenamenti. Un dispositivo che monitora qualità del sonno e parametri vitali per permetterci di sentirci meglio. Un supporto fondamentale nel corso della giornata lavorativa. Il Ticwatch Pro 5 è tutto questo e molto di più

Lo smartwatch del produttore cinese è tra i wearable più avanzati oggi disponibili sul mercato. Merito di uno dei SoC per smartwatch più performanti in circolazione, di un display ampio e luminoso e una suite di sensori pronti a tracciare ogni singolo movimento e monitorare battito cardiaco e ossigenazione del sangue. Il tutto a un prezzo molto più che interessante: grazie allo sconto top garantito da Amazon, oggi risparmi più di 100 euro.

Ticwatch, lo smartwatch è più conveniente che mai: sconto e prezzo finale

Lo smartwatch del produttore cinese è disponibile, in entrambe le colorazioni, al prezzo più basso di sempre su Amazon. Uno sconto che ti permetterà di risparmiare più di 100 euro sul listino.

Il Ticwatch Pro 5 color Sabbia può essere acquistato con un coupon del valore di 108 euro da applicare prima di aggiungere il prodotto al carrello. Il Ticwatch Pro 5 color Ossidiana è invece disponibile con uno sconto fisso del 19% al quale si somma un coupon da 38 euro (anche in questo caso da applicare prima che il prodotto venga aggiunto al carrello), con un risparmio totale di 108 euro.

Ticwatch Pro 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch cinese oggi in offerta su Amazon è tra i più avanzati e performanti in commercio. Merito di una scheda tecnica di altissimo livello: il Ticwatch Pro 5 è il primo smartwatch a montare la piattaforma Snapdragon W5+ Gen1 che, coadiuvato da 2 gigabyte di memoria RAM e 32 gigabyte di spazio d’archiviazione, garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide.

Questa, però, non è altro che la proverbiale punta dell’iceberg. All’interno della cassa da 44 millimetri trovano spazio vari sensori che permettono di monitorare i principali valori vitali – come battito cardiaco e ossigenazione del sangue – in tempo reale e di tenere traccia dei propri movimenti e delle sessioni di allenamento.

Il Ticwatch Pro 5, in particolare, riconosce in maniera automatica oltre 100 modalità di allenamento, permettendo di concentrarti esclusivamente sulla tua attività fisica. I dati saranno disponibili e controllabili direttamente dall’app, dove potrai valutare in maniera precisa sforzi e progressi registrati nelle varie sessioni di allenamento.

In alternativa, potrai controllare tutti i dati e le statistiche direttamente dallo smartwatch, grazie all’ampio e luminoso display OLED da 1,43 pollici. Un pannello di alta qualità, che garantisce un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole e, soprattutto, decisamente parco nei consumi.

Il Ticwatch Pro 5 monta poi l’ultima versione di Wear OS di Google, sistema operativo sviluppato a partire dal codice sorgente Android ma ottimizzato per l’utilizzo su display di piccole dimensioni. L’interfaccia utente è intuitiva e semplice, mentre le funzionalità avanzate permetteranno di utilizzare l’orologio smart come rimpiazzo dello smartphone per gran parte del tempo.

La batteria da 688 mAh, infine, garantisce fino a 80 ore di utilizzo in modalità smart. Il sistema di ricarica veloce, invece, permette di portare la batteria al 65% di carica con poche decine di minuti di carica.

