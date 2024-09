Ticwatch Pro 5: smartwatch top, ora con un super prezzo su Amazon

Fonte foto: TicWatch

Il Ticwatch Pro 5 è uno degli smartwatch più completi sul mercato, grazie a un comparto tecnico di fascia alta e alla possibilità di sfruttare tutte le funzionalità messe a disposizione da Wear OS. Sfruttando la nuova offerta Amazon di oggi è possibile ottenere uno sconto di oltre 55 euro sull’acquisto dello smartwatch, ora disponibile al prezzo scontato di 274 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili.

Ticwatch Pro 5: scheda tecnica

Il Ticwatch Pro 5 si caratterizza per la presenza di un display OLED circolare da 1,43 pollici e risoluzione di 466 x 466 pixel. Il display ha la funzione always on e ha una luminosità che si regola in automatico, in base alle condizioni dell’ambiente. Il pannello è protetto da vetro Gorilla Glass con trattamento anti-impronte. Il modello è pensato per l’utilizzo in vari contesti ed è conforme agli standard militari MIL-STD 810H, con la possibilità anche di immersione in acqua fino a 5 ATM. Il dispositivo è realizzato in metallo.

Sotto la scocca c’è spazio per il chip Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm che viene affiancato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage. Lo smartwatch integra anche il chip NFC, permettendo agli utenti la possibilità di pagare sfruttando il sistema Google Pay integrato nell’app Google Wallet. È possibile abbinare il dispositivo a smartphone Android 8.0 e versioni successive, con la possibilità di gestirne le funzioni trate l’app Mobvoi Health. mi

Il Ticwatch Pro 5 integra anche una batteria da 628 mAh. Secondo i dati forniti dall’azienda, la batteria è in grado di garantire fino a 80 ore di utilizzo in uno scenario di utilizzo tipico. C’è anche la ricarica rapida: in appena 30 minuti di ricarica, infatti, è possibile ripristinare fino al 65% della carica della batteria.

Lo smartwatch include il sistema di rilevazione della posizione via GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou ed è in grado di monitorare in tempo reale i dati relativi alla salute e all’allenamento (con oltre 100 attività sportive riconosciute). Il dispositivo è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il sonno dell’utente.

Ticwatch Pro 5: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Ticwatch Pro 5 con un prezzo scontato di oltre 50 euro. L’offerta in corso, infatti, consente l’acquisto del dispositivo con un prezzo ridotto a 274 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate.

