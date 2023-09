TicWatch E3 al minimo storico: l'offerta di oggi è strabiliante

Fonte foto: TicWatch

Trovare lo smartwatch che si adatta alle proprie esigenze è tutt’altro che semplice. Il mercato oramai è pieno di orologi intelligenti, tutti con le proprie caratteristiche e peculiarità. Alcuni giorni, però, scegliere quale smartwatch acquistare è molto semplice e il merito è di Amazon che ci propone sempre offerte super vantaggiose e con sconti mai visti prima. Oggi, ad esempio, è il turno del TicWatch E3, smartwatch di ultima generazione che troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che permette di approfittare del minimo storico. Un prezzo così non lo si era ma visto e lo fa diventare immediatamente un best-buy.

Il TicWatch E3 è il classico smartwatch pensato per la vita quotidiana e per chi ha una vita attiva (esercizi, allenamenti, monitoraggio della salute). Al design classico si associa un’amica tech grazie a sensori di ultima generazione e a un processore super prestazionale che solitamente viene montato solo su dispositivi di fascia premium. L’orologio è in grado di monitorare in tempo reale tantissimi aspetti della tua salute e dispone anche di più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Non manca un chip GNSS per la geolocalizzazione. Uno smartwatch, quindi, super completo e che ti aiuta nella vita di tutti i giorni. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Un design che non passa mai di moda con quadrante circolare e ghiera metallica, associato a uno schermo touch e a sensori di ultimissima generazione. Il TicWatch E3 è un orologio che non passa mai di moda e dotato delle migliori tecnologie del momento. Sotto lo schermo è presente l’ottima piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ che assicura potenza e velocità: il passaggio da una funzione all’altra dell’orologio è immediata. Il display ha una luminosità elevata e puoi personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti messi a disposizione da TicWatch.

Una delle funzionalità principali è sicuramente il monitoraggio della salute. Sotto la scocca sono presenti diversi sensori che controllano tanti aspetti differenti. La frequenza cardiaca viene monitorata ventiquattro ore su ventiquattro in tempo reale e in caso di qualche dato anomalo si viene avvertiti immediatamente. Lo stesso vale per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un dato diventato sempre più importante nell’ultimo periodo. La funzione TicSleep 2.0, invece, monitora il tuo riposo e fornisce un report completo su come hai dormito durante la notte e fornisce anche dei consigli su come svegliarsi riposati. TicZen, invece, controlla il tuo livello di stress e ti avvisa quando sei troppo stanco ed è ora di riposarti.

Altrettanto ricca è l’offerta per gli amanti dello sport. Le modalità sportive disponibili sono più di 100, alcune delle quali anche di livello professionale. Non manca la corsa all’aperto, il ciclismo e anche alcune attività un po’ più particolari come ad esempio lo skateboarding o l’arrampicata. Lo smartwatch integra anche un sensore GNSS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione (GPS, GLONASS e Beidou).

A bordo è presente uno dei migliori sistemi operativi per smartwatch, Wear OS di Google. Trovi tutte le app della suite di Google, a partire da Google Maps e Google Fit. La batteria ha una durata di circa una settimana e impostando la modalità Essenziali riesci a coprire anche qualche giorno in più.

Un prezzo così non lo si era mai visto per il TicWatch E3. Grazie allo sconto del 33% è disponibile su Amazon a un prezzo di 133€ e approfitti del minimo storico su Amazon. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 26,60€ al mese. L’orologio smart viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Beneficia dei privilegi riservati ai clienti Amazon Prime e per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

