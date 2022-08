TicWatch Pro 3, mai così conveniente come oggi: prezzo crollato

Non è affatto vero che tutti gli smartwatch sono identici l’uno all’altro. Anche se molti produttori adottano le stesse soluzioni tecniche e forniscono funzionalità molto simili l’una all’altra. Un assunto, però, che non sempre corrisponde a verità.

Il TicWatch Pro 3 di MobVoi, tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico, propone un approccio "filosofico" completamente differente rispetto a quella dei maggiori concorrenti. Adottando soluzioni tecniche innovative, lo smartwatch del produttore cinese non solo mette a disposizione dell’utente funzionalità avanzate degne di nota, ma garantisce un’autonomia estesa che permette di utilizzare l’orologio anche per un mese senza bisogno di ricaricarlo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

TicWatch Pro 3 scheda tecnica: caratteristische e funzionalità

Rispetto al modello precedente, il TicWatch Pro 3 fa un deciso passo in avanti sul fronte delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica per accorgersi di trovarsi di fronte uno smartwatch top di gamma capace di destreggiarsi agevolmente tra l’operatività quotidiana e il monitoraggio dello stato di salute e dell’attività fisica.

Il punto di forza dell’orologio smart di MobVoi è il display a doppio strato di seconda generazione, una soluzione tecnologica che, da un lato, consente di fornire informazioni aggiornate a chi indossa il wearable e, dall’altra, di ottimizzare i consumi di energia e garantire un’autonomia prolungata ben oltre una settimana di utilizzo. Lo schermo del TicWatch Pro 3 si compone infatti di un pannello AMOLED da 1,4 pollici (densità di pixel da 326 pixel per pollice) e uno strato LCD trasparente sovrapposto all’AMOLED. Quest’ultimo, a basso consumo di energia, viene utilizzato per mostrare le informazioni "basilari" come data, orario e passi fatti; il primo, invece, mostrerà tutte le altre informazioni (come messaggi e notifiche, o i dati del monitoraggio dello stato di salute) e dovrà essere attivato dall’utente stesso.

Questa doppia configurazione ha consentito ai tecnici cinesi di sviluppare una doppia modalità di utilizzo: Smart ed Essenziale. La prima è la modalità di utilizzo "normale", con un’autonomia di 3 giorni per singola ricarica; la seconda, invece, è la modalità "risparmio" e consente di utilizzare lo smartwatch per 45 giorni con una singola carica.

Un’autonomia decisamente estesa, dunque, resa possibile anche dal comparto hardware del TicWatch Pro 3. Lo smartwatch del produttore cinese è infatti il primo a montare il SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100, adeguatamente supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazi d’archiviazione. Un sistema estremamente performante, che permette di ottimizzare prestazioni e consumi.

I vari sensori presenti all’interno della cassa del telefono mettono poi a disposizione funzioni avanzate di salute e attività fisica. Il sensore cardiaco monitora i battiti del cuore 24 ore su 24, permettendo di riscontrare eventuali anomalie e valutare il livello di stress. Il GPS, unito alla resistenza a urti, acqua e polvere (certificato IP68) rende poi il TicWatch Pro 3 un perfetto compagno di allenamenti: rileva automaticamente decine di attività sportive e fornisce statiche avanzate sullo sforzo.

TicWatch Pro 3 in offerta su Amazon: doppio sconto e prezzo

Chi decide di acquistare oggi lo smartwatch del produttore cinese può godere, come accennato, di un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso mai toccato su Amazon. Al ribasso del 30% del prezzo di listino si aggiunge infatti un coupon che permette di risparmiare un ulteriore 10% (il coupon ha un valore di 30 euro e deve essere selezionato prima di aggiungere il prodotto al carrello), per uno sconto totale del 40% sul prezzo consigliato da MobVoi. Il TicWatch Pro 3 costa 179,33 euro, con un risparmio di oltre 130 euro sul listino.

TicWatch Pro 3, smartwatch con GPS, display a doppio strato e batteria a lunga durata