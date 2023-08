Fonte foto: Ticwatch

Il settore degli smartwatch è denso di offerte più o meno interessanti, adatte a qualsiasi utilizzo: dal semplice controllo delle notifiche sullo smartphone, fino a quei device in grado di monitorare costantemente i parametri vitali e le performance sportive degli utenti. Naturalmente a funzioni diverse corrisponderanno prezzi ben diversi che potrebbero non essere proprio alla portata di tutti.

Tra i device più interessanti della categoria c’è il TicWatch Pro 5, uno smartwatch dalle grandissime potenzialità che per le prossime ore è in super offerta su Amazon.

TicWatch Pro 5 – Smartwatch compatibile con Android – Processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

TicWatch Pro 5: scheda tecnica

TicWatch Pro 5 ha due display: uno OLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel e funzione Always-On e uno FSTN, cioè uno schermo LCD monocromatico a basso consumo che ha il compito di aiutare il device a risparmiare batteria visualizzando solo alcune indicazioni base quando il display principale è spento.

A protezione dello schermo c’è una copertura Gorilla Glass, che lo protegge da graffi, urti e cadute accidentali.

Un’altra delle particolarità di questo smartwatch è il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione. Il sistema operativo, invece, è una versione personalizzata da Mobvoi di Google Wear OS 3.

Tra le connessioni abbiamo il Bluetooth 5.2, il WiFi a 2,4 GHz, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS.

I sensori in dotazione comprendono quelli per il controllo della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue (SpO2), e della temperatura. Questo smartwatch è in grado anche calcolare il VO2 Max, il massimo volume di ossigeno consumato al minuto durante l’attività fisica.

Presenti inoltre anche tutte le funzionalità il monitoraggio dell’attività sportiva, dei livelli di stress e della qualità del sonno.

La batteria è da 628 mAh e, secondo alle indicazioni del produttore, garantisce un’autonomia fino a 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale. La ricarica rapida consente di raggiungere il 65% di batteria collegando il dispositivo alla rete elettrica per soli 3 minuti.

L’orologio è anche certificato MIL-STD-810H che attesta una resistenza estrema a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna e che gli consente di operare in qualsiasi condizione ambientale, in più il Ticwatch Pro 5 è resistente anche alle immersioni fino a 5 atmosfere.

TicWatch Pro 5: l’offerta su Amazon

TicWatch Pro 5 è uno smartwatch di altissimo livello e già considerato uno dei migliori della sua categoria. Parliamo di un dispositivo perfetto per qualsiasi utilizzo, dal monitoraggio dei parametri vitali, passando per l’attività sportiva e il controllo della qualità sonno, garantendo sempre risultati impeccabili e una resistenza davvero fuori dal comune. In più è molto bello e robusto.

Il prezzo di listino, vista anche una scheda tecnica del genere, non è proprio contenuto e per acquistare il TicWatch Pro 5 bisogna spendere 359,99 euro. Tuttavia, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo smartwatch a 287,99 euro (-20%, -72 euro) un’occasione irripetibile, davvero da non lasciarsi sfuggire.

TicWatch Pro 5 – Smartwatch compatibile con Android – Processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1