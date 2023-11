TicWatch, lo smartwatch top di gamma a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: Mobvoi

Un dispositivo completo e versatile, tra i più avanzati in commercio, capace di garantire un’autonomia fuori dal comune. Bastano queste poche parole per descrivere le caratteristiche tecniche di maggior pregio del TicWatch Pro 3 Ultra, smartwatch di fascia alta di Mobvoi.

Ideale per chi ama vivere e allenarsi all’aria aperta, lo smartwatch del produttore cinese è in grado di monitorare autonomamente decine e decine di attività di allenamento e incrociare i dati con quelli rilevati dal sensore cardiaco per fornirti informazioni sugli allenamenti e il tuo stato di forma. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo trovi a un prezzo eccezionale: lo sconto esagerato ti fa risparmiare più di 200 euro.

Ticwatch, offerta incredibile sullo smartwatch top: sconto e prezzo finale

In occasione delle offerte Amazon per il Black Friday 2023, lo smartwatch del marchio cinese è disponibile a un prezzo mai visto prima. Il TicWatch Pro 3 Ultra è scontato del 58% al prezzo più basso di sempre sul portale di commercio elettronico per eccellenza.

Acquistandolo oggi, lo smartwatch cinese lo paghi 150,00 euro anziché 359,99 euro. Il risparmio è considerevole: costa ben 209,99 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Un’offerta da non farsi assolutamente scappare nel caso in cui tu stia cercando un nuovo smartwatch top di gamma.

TicWatch Pro 3 Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un doppio display per garantire un’autonomia pià lunga del normale. È questo il vero e proprio asso nella manica del TicWatch Pro 3 Ultra. Lo smartwatch del produttore cinese monta un display AMOLED da 1,4 pollici al quale è sovrapposto uno schermo FSTN trasparente e a basso consumo utilizzato per mostrare le informazioni essenziali del dispositivo (orario, contatore passi, data e autonomia residua).

Un display secondario capace di garantire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole e che consuma pochissima batteria. In modalità Essential, infatti, lo smartwatch del produttore cinese garantisce un’autonomia di ben 45 giorni senza necessità di ricarica. Se utilizzato normalmente, invece, la batteria arriva a durare fino a 3 giorni. Insomma, una durata più che sufficiente per tutte le necessità quotidiane.

Il TicWatch Pro 3 Ultra consente di monitorare in maniera automatica attività sportive di ogni tipo (oltre 100, secondo il produttore). Sfruttando i sensori di movimento e il GPS, infatti, è in grado di riconoscere se stiamo correndo, se siamo in bici, se stiamo nuotando o addirittura se stiamo facendo arrampicata sportiva. Il TicWatch Pro 3 Ultra, infatti, è particolarmente indicato per tutti coloro che amano fare attività fisica all’aria aperta: la certificazione MIL-STD-801G garantisce che lo smartwatch è resistente a urti, vibrazioni e sbalzi di temperatura.

Sfruttando poi i vari sensori di monitoraggio dello stato di salute, lo smartwatch cinese in offerta su Amazon è in grado di valutare con precisione lo sforzo compiuto nelle varie sessioni di allenamento, avvisandoci nel caso stiamo spingendo troppo. In questo modo potrai sapere se gli allenamenti cui ti stai sottoponendo stanno dando i risultati sperati e quando invece è il caso di prendersi una pausa.

Sincronizzandolo con lo smartphone, infine, potrai utilizzarlo come "rimpiazzo da polso" del telefonino. Potrai ricevere e fare chiamate, leggere le notifiche, rispondere ai messaggi e molto altro ancora.

