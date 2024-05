TicWatch 5 Pro Enduro ufficiale: ideale per l'outdoor

Fonte foto: Mobvoi

Forte del grande successo di critica e di pubblico ricevuto nel 2023 e in questa prima metà del 2024 con il TicWatch 5 Pro (qui la nostra recensione), Mobvoi aggiorna nuovamente questo modello con una versione dedicata agli amanti dello sport all’aria aperta, che hanno bisogno di un prodotto molto robusto e resistente agli urti e alle intemperie.

Si tratta di TicWatch 5 Pro Enduro, che non è un prodotto del tutto nuovo ma una variante di TicWatch 5 Pro con alcune ottimizzazioni mirate, che rendono questo smartwatch estremamente interessante.

TicWatch 5 Pro Enduro: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, il TicWatch 5 Pro Enduro sotto la scocca è identico al TicWatch 5 Pro già noto e, di conseguenza, è un prodotto molto buono.

Basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 e sul sistema operativo Google Wear OS 3.5 (che sul TicWatch 5 Pro è arrivato come aggiornamento), questo smartwatch ripropone la configurazione con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio per le app.

Ripropone anche la soluzione a doppio schermo: il principale è un AMOLED da 1,43 pollici e 466×466 pixel, e viene usato per tutte le funzioni smart, il secondario è un display un LCD transflective retroilluminato a bassissimo consumo.

Identiche anche le connessioni Bluetooth 5.2 e WiFi a 2,4 GHz, il GPS e il chip NFC per i pagamenti contacltess. Identica anche la batteria, da 628 mAh.

Cambiano, invece, i materiali: la cassa di TicWatch 5 Pro Enduro è in acciaio inossidabile e c’è il vetro zaffiro, più resistente del Corning Gorilla Glass presente sul Pro 5. Cambia anche, grazie all’ottimizzazione software, l’autonomia: si passa da 80 a 90 ore in modalità smart, che salgono a 45 giorni in modalità a basso consumo.

A proposito di software: nella versione Enduro l’app TicHealth è stata migliorata e ottimizzata e ora permette di monitorare tutti i parametri di salute insieme.

TicWatch 5 Pro Enduro: quanto costa

TicWatch 5 Pro Enduro è già in vendita, anche in Italia, al prezzo di 359,99 euro con finitura nera ossidiana. E’ possibile acquistarlo anche su Amazon, allo stesso prezzo e venduto e spedito dal produttore Mobvoi.

