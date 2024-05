TicWatch Pro 5, con le offerte Amazon il prezzo è imbattibile

Fonte foto: Mobvoi

Gli smartwatch sono diventati dispositivi di uso comune e chi vuole acquistare un prodotto del genere dovrà necessariamente districarsi tra le molte proposte del mercato, adatte davvero a qualsiasi tipo di esigenza.

Tra i migliori device di fascia alta, ad esempio, troviamo il TicWatch Pro 5, un orologio smart potente e affidabile, con tantissime funzioni per gli sportivi e per chi vuole monitorare in maniera precisa i propri parametri vitali.

Un’opzione dalle grandi potenzialità ma che, come accade sempre per il segmento più alto del mercato, non ha propriamente un prezzo accessibile. Fortunatamente, però, su Amazon può essere acquistato in super offerta, a un prezzo che per le prossime ore scende addirittura sotto i 300 euro e un’occasione come questa va colta al volo.

TicWatch Pro 5 – Processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 – Google Wear OS

TicWatch Pro 5: scheda tecnica

La prima particolarità del TicWatch Pro 5 è la presenza di due display: quello principale è un OLED che misura 1,43 pollic, ha una risoluzione 466×466 pixel e funzione Always-On. Il secondo è un FSTN, uno schermo LCD monocromatico a bassissimo consumo utile per il risparmio energetico mostrando all’utente alcune informazioni basilari quando il display principale è spento. A protezione del dispositivo un vetro Corning Gorilla Glass.

Oltretutto lo schermo principale può essere personalizzato a proprio piacimento con più di 100 quadranti a disposizione dell’utente.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione. Il sistema operativo è Google Wear OS in una versione personalizzata da Mobvoi e consente all’utente di accedere al vastissimo ecosistema di app di Big G.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono il controllo della frequenza cardiaca e di quella respiratoria, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura. Presenti inoltre le funzionalità per il rilevamento dei livelli di stress e della qualità del sonno. Tutte le metriche possono essere consultate dall’app Mobvoi Salute.

Sul fronte dell’attività sportiva, invece, il dispositivo permette di rilevare più di 100 discipline diverse tra cui corsa, camminata, nuoto (impermeabile fino a 5 ATM), arrampicata e molto altro.

Le funzioni più classiche includono la gestione delle notifiche dello smartphone, la visualizzazione delle mappe di Google Maps, la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante integrati) e i pagamenti contactless con Google Pay.

Le opzioni di connettività comprendono il Bluetooth 5.2, il WiFi, l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 628 mAh per un’autonomia stimata di circa 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale. Il device è compatibile anche con la ricarica rapida che in soli tre minuti permette di arrivare al 65% di carica.

Presente, infine, la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi sollecitazione esterna (incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco) e garantisce la piena operatività del device in qualsiasi condizione ambientale (inclusi caldo e freddo estremi).

TicWatch Pro 5: l’offerta su Amazon

TicWatch Pro 5 è uno smartwatch di fascia alta, un prodotto potente ed estremamente versatile, sviluppato principalmente per gli utenti che hanno bisogno di un device da utilizzare nell’attività sportiva outdoor e per monitorare in modo preciso i propri parametri vitali.

Il prezzo di listino è di 329,99 euro, ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 279,99 euro (-15%, -50 euro) uno sconto da non trascurare, che potrebbe convincere gli indecisi a fare il grande passo.

