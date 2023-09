TicWatch Pro 3 Ultra, prezzo in picchiata: miglior offerta del giorno

Fonte foto: MisterGadget.Tech

"Ultra", "Pro", sono parole/aggettivi che tutti i produttori hanno cominciato ad abusare per caratterizzare i loro dispositivi. Oramai è complicato trovare uno smartphone o uno smartwatch che non abbia nel nome una di queste parole, e molto spesso senza nessun motivo logico. Motivo che, invece, capiamo benissimo nel TicWatch Pro 3 Ultra, smartwatch premium che si differenzia da tutti gli altri per le sue caratteristiche veramente speciali. Si tratta di un orologio smart dotato di tecnologie innovative che permettono di utilizzarlo nelle situazioni più impervie e con una batteria che può raggiungere un massimo di 45 giorni, un vero e proprio record per un orologio smart. E non finisce qui: ti offre anche un sistema di monitoraggio della salute super completo e più di 100 modalità di allenamento.

Uno smartwatch premium che oggi troviamo anche a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 30% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Una promo da non farsi scappare: se siete alla ricerca di un orologio che vi accompagni nelle escursioni tra i boschi, che vi avvisi in tempo reale quando sta per cambiare il meteo e che vi fornisca statistiche avanzate, questo è il modello che fa per voi. E oggi lo trovate anche a un prezzo mai visto prima: approfittatene immediatamente.

TicWatch Pro 3 Ultra: caratteristiche e funzionalità

Se oramai la gran parte degli orologi smart si somigliano tutti tra di loro, questo TicWatch Pro 3 si differenzia grazie alla sue caratteristiche uniche. Come ad esempio la tecnologia Dual Display 2.0. Di che cosa si tratta? Molto semplice: lo smartwatch è dotato di un doppio schermo: a un display a basso consumo e a bassa risoluzione si sovrappone uno schermo AMOLED brillante e con i colori accesi. In questo modo, puoi attivare il display a basso consumo per vedere le informazioni principali e per risparmiare la batteria. Impostando la modalità a risparmio energetico (meno funzionalità, display a bassa risoluzione) l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 45 giorni.

Il display (diagonale da 1,4") è anche resistente agli urti e alle cadute grazie al vetro di protezione Corning Gorilla. Anche lo smartwatch è super resistente e ha superato tutti i test più estremi e soddisfa le specifiche militari 810G. Lo puoi utilizzare durante le escursioni o il trekking senza la paura di romperlo per una caduta.

Ottime anche le prestazioni. Lo smartwatch è dotato del processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 che permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza nessun problema. A proposito di app: il sistema operativo WearOS mette a disposizione un numero praticamente sterminato di applicazioni, tra cui tutte quelle di Mountain View per gli allenamenti. Gli amanti del fitness trovano anche più di 100 esercizi a disposizione, tra cui tutte quelle più famose: corsa, ciclismo, nuoto, allenamenti a corpo libero. Presente anche un chip GNSS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione.

Non mancano le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Il TicWatch Pro 3 Ultra è dotato di sensori di ultima generazione che, oltre a tenere sotto controllo la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, monitorano anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se avete problemi con il riposo notturno, c’è il monitoraggio avanzato del sonno che fornisce un report completo e ti mostra come dormi e cosa fare per migliorare. Molto utile anche il monitoraggio dello stress con esercizi di respirazione per diminuire lo stress mentale.

TicWatch Pro 3 Ultra: offerte, prezzo e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il TicWatch Pro 3 Ultra: oggi è in offerta sul sito di e-commerce a 252,15€, il prezzo più basso mai raggiunto per il modello con modulo LTE. Il risparmio è considerevole e supera i 100€ rispetto a quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il sistema messo a disposizione da Cofidis. L’orologio viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, quindi lo puoi provare con tutta calma e apprezzare fino in fondo le funzionalità e le caratteristiche del TicWatch Pro 3 Ultra.

