TicWatch Pro 5, l’offerta su Amazon è strepitosa: prezzo al minimo

Definire il TicWatch Pro 5 un semplice smartwatch è riduttivo: si tratta di un wearable dalle caratteristiche avanzate con funzionalità uniche e pensate sia per la vita di tutti i giorni sia per chi pratica ogni giorno attività fisica. Non stiamo esagerando: nel panorama attuale si tratta di uno dei migliori orologi con il sistema operativo WearOS di Google e anche uno di quelli con la durata della batteria maggiore (in particolari situazioni può arrivare a durare fino a 45 giorni). Un orologio dotato anche di un sistema avanzato che monitora cinque parametri differenti e ti fornisce un’istantanea sul tuo stato di salute.

La particolarità di oggi, però, non sono tanto le caratteristiche di questo orologio, quanto la promo disponibile su Amazon. Lo smartwatch, infatti, è protagonista di un’offerta con doppio sconto che ti fa risparmiare più di 130 euro e scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione veramente unica e irripetibile da non farsi scappare per nessun motivo. Il coupon sconto scade tra pochissime ore e quindi devi approfittarne subito.

TicWatch Pro 5: offerta, sconto e prezzo Amazon

L’offerta disponibile sul TicWatch Pro 5 è veramente unica. Oggi lo trovi con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 19%, trovi in pagina un coupon di 56 euro che fa scendere il prezzo a 233,99 euro. In totale lo sconto sfiora il 30% e si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e del miglior prezzo web. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso hai a disposizione i classici 30 giorni riservati a tutti i prodotti acquistati con Prime.

TicWatch Pro 5: caratteristiche e funzionalità

TicWatch in questi anni è riuscita a costruirsi una nicchia di mercato anche in Italia grazie a prodotti affidabili e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo TicWatch Pro 5 non tradisce le attese e fa compiere all’azienda un ulteriore salto in avanti rispetto al modello passato.

Si tratta di un orologio che ti accompagna per tutto il giorno e che assicura prestazioni elevatissime. Il merito è della piattaforma hardware Snapdragon W5+ Gen 1, che, oltre ad aumentare le performance, ottimizza anche il consumo della batteria. Non è un caso che questo orologio ha un’autonomia che può raggiungere i quarantacinque giorni sfruttando una speciale modalità di utilizzo.

Ottimo anche lo schermo AMOLED che assicura una luminosità elevata anche sotto la luce diretta del sole e puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le diverse watch faces a disposizione. L’orologio è anche molto resistente e ha superato i test di grado militare USA per la resistenza alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. La ghiera è touch e ti permette di gestire velocemente alcune delle funzionalità dell’orologio.

Come detto, è un orologio universale, adatto a qualsiasi utilizzo. Non a caso sotto la scocca sono presenti sensori che tracciano perfettamente il tuo stato di salute e ti avvisano in tempo reale se notano qualche dato anomalo. Grazie a una funzionalità veramente unica, l’orologio traccia in soli novanta secondi ben 5 parametri vitali differenti: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute cardiaca. In modo da avere un’istantanea sul tuo benessere fisico.

Se siete amanti dello sport, non dovete preoccuparvi. Avete a disposizione più di 100 attività, tra cui tutte quelle più praticate e anche il nuoto (è anche impermeabile). Per ognuna puoi raccogliere dati e statistiche più o meno avanzati e analizzarli tramite l’app dello smartphone. Il TicWatch Pro 5 è dotato anche di un chip GNSS avanzato che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per trovare velocemente la posizione. Inoltre, è presente anche la bussola e l’altimetro: perdere la giusta direzione è impossibile.

A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google con tutta la suite di app di Mountain View, compreso Google Pay per pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dall’orologio.

