TikTok a misura di bambino, arriva il Filtro Famiglia: come funziona

21 Febbraio 2020 - TikTok introduce nuovi controlli parentali e dà la possibilità ai genitori di controllare da remoto l’utilizzo che i propri figli fanno dell’applicazione social. Dopo tante discussioni sulla pericolosità di TikTok e l’effetto che ha sui giovanissimi, ByteDance, la software house che ha sviluppato l’app, ha deciso di intervenire rilasciando nuove funzionalità. In realtà non si tratta di nuovi strumenti, erano già presenti sull’app, ma nuovo è il modo in cui vengono presentati e come i genitori possono utilizzarli.

I nuovi controlli parentali prendono il nome di Filtro Famiglia e Gestione del Tempo nel Feed. I genitori possono collegare i loro account a quelli dei figli e gestirli da remoto, limitando il tempo passato sull’app e la tipologia di contenuti che possono vedere. Ad esempio è possibile limitare il tempo sull’app a pochi minuti al giorno oppure bloccare alcuni account. Inoltre, TikTok ha stretto una partnership con alcuni creator per creare un sistema di notifiche proattive che ricorderà agli utenti più giovani di non utilizzare troppo l’applicazione.

Le novità sono state rilasciate nel Regno Unito e nei prossimi giorni o settimane arriveranno anche in Italia.

TikTok cambia: come funziona il nuovo Filtro Famiglia

Il Filtro Famiglia si compone di tre strumenti differenti che aiutano i genitori ad avere maggior controllo sui propri figli. Per farlo, però, è necessario che i genitori colleghino i loro profili a quelli dei figli. Ecco quali sono i tre nuovi strumenti:

Gestione del Tempo : si può impostare un tempo massimo giornaliero per l’utilizzo dell’app.

: si può impostare un tempo massimo giornaliero per l’utilizzo dell’app. Messaggi diretti : i genitori possono decidere chi può e chi non può inviare messaggi diretti ai loro figli.

: i genitori possono decidere chi può e chi non può inviare messaggi diretti ai loro figli. Modalità limitata: si può bloccare la visione di alcuni contenuti.

Oltre al Filtro Famiglia, TikTok ha deciso di chiudere un accordo con alcuni tra i creator più popolari per attivare un sistema di notifiche che ricorderà agli utenti di non utilizzare troppo l’applicazione.

Gli sviluppatori hanno assicurato che nei prossimi mesi verranno introdotti altri strumenti e funzionalità per garantire la massima sicurezza degli adolescenti.

Quando arriva in Italia

Come comunicato da ByteDance, le nuove funzioni verranno rilasciate progressivamente in tutto il Mondo. Per vederle in Italia bisognerà aspettare solo pochi giorni o al più una settimana. È consigliato aggiornare TikTok all’ultima versione disponibile.