TikTok diventa un'app di chat

Quando si pensa a un social network dedicato alla condivisione di video brevi si pensa subito a TikTok che senza ombra di dubbio, nonostante la concorrenza è ancora la preferita dai videomaker "fai da te" (e non solo). Ora però TikTok si vuole adeguare e "copiare" quanto di buono offrono già le sue dirette concorrenti come ad esempio la possibilità di ricevere messaggi diretti da qualsiasi utente.

Su TikTok si può ora anche chattare

TikTok, per i pochi che ancora non ne fossero al corrente, offre già la possibilità di chattare con altri utenti che si seguono. La novità, che secondo The Information sta per arrivare sulla piattaforma, riguarda la possibilità di inviare messaggi diretti a chiunque, cosa già possibile su Instagram e Facebook.

Questa funzione era già in fase di test da diverso tempo, ed erano stati coinvolti alcuni utenti. Ora, con una mail inviata ai tutti, TikTok conferma che presto la chat utilizzabile nel nuovo modo.

TikTok specifica che la nuova funzione si può utilizzare, ma a discrezione dell’utente che dovrebbe ricevere il messaggio. Si può infatti scegliere se continuare a ricevere messaggi solo dai propri follower o aprirsi a tutti o agli "amici consigliati".

Instagram fa un passo indietro

E se TikTok vuole diventare un po’ come Instagram, offrendo le stesse funzionalità per la chat, la piattaforma social di proprietà di Meta, vuole tornare alle origini e diventare un po’ meno TikTok.

In una Storia su Instagram il CEO della piattaforma Adam Mosseri, ha ammesso che la piattaforma ultimamente è stata troppo incentrata su video, e non vuole correre il rischio di perdere quegli utenti che l’hanno scelta nei tempi addietro per averla riconosciuta come la migliore per la condivisione di foto.

Infatti, critiche in questo senso sono arrivate da personaggi molto famosi come Kylie Jenner e Kim Kardashian, che nei mesi scorsi sul loro account avevano chiesto a Instagram di "tornare ad essere Instagram".