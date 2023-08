TikTok sta per cambiare: lo vuole l'Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: XanderSt / Shutterstock.com

Grandi cambiamenti in casa TikTok: il celebre social network sta per rendere opzionale l’utilizzo dei consigli personalizzati per i video, rimuovendo anche la pubblicità mirata per gli utenti fino ai 17 anni. La novità, destinata solo agli utenti europei, arriva per soddisfare i requisiti del Digital Services Act (DSA),a tutela dei dati personali dei cittadini dell’Unione che passano il loro tempo sulle “piattaforme online di dimensioni molto grandi” (VLOP: Veri Large Online Platform).

TikTok: cosa cambia per gli utenti europei

Circa un mese fa, TikTok ha deciso di sottoporsi a un test per capire se realmente fosse in grado di soddisfare le normative europee. Per il Commissario al Mercato Interno e Sevizi, Thierry Breton, l’esito di questo test ha evidenziato che il colosso cinese non era ancora pienamente conforme al DSA, invitando ByteDance (la società dietro la piattaforma) a prendere provvedimenti.

Da parte sua TikTok, ha annunciato la disattivazione dell’algoritmo che regola la visione dei contenuti, bloccando la riproduzione dei video in base agli interessi personali, per garantire un livello maggiore di privacy, evitando che le attività e le abitudini di visione degli utenti vengano definite in base alle proprie preferenze.

Oltretutto, gli utenti tra i 13 e i 17 anni non riceveranno più annunci pubblicitari personalizzati in base alle attività sul web. Dunque all’interno dei feed Per Te e Live, ci saranno solo i video più popolari caricati dalla loro stessa area geografica e quelli provenienti dal resto del mondo.

In poche parole, con questa nuova funzionalità sarà possibile vedere contenuti più generici che potrebbero non essere in linea con i gusti della persona che utilizza la piattaforma.

Naturalmente, gli utenti potranno anche decidere di tenere attivo l’algoritmo in modo da visualizzare video in linea con la loro attività di visione e, dunque, con le loro preferenze definite dall’utilizzo della rete.

Nelle prossime settimane, inoltre, Tiktok introdurrà anche un’ulteriore opzione per segnalare i contenuti ritenuti inadatti alla piattaforma. Per semplificare la procedura sarà aggiunto anche un elenco di categorie, spiegate attraverso una guida dettagliata per aiutare gli utenti a rendere la piattaforma un posto più civile.

DSA: cosa cambia per le piattaforme online

L’Unione Europea ha individuato 19 “piattaforme online di dimensioni molto grandi“ che dovranno seguire le nuove regole imposte dal DSA. Si tratta di siti e motori di ricerca che hanno almeno 45 milioni di utenti attivi al mese e che, entro il 25 agosto, dovranno fornire all’UE una valutazione del rischio iniziale e provvedere a misure di sicurezza che rispettino gli obblighi imposti.

Non rispettare queste norme potrebbe portare a diverse sanzioni, tra cui il pagamento di una multa fino al 6% del fatturato globale annuo della società in questione e, nei casi più estremi, la messa al bando dal circuito europeo, un’eventualità che naturalmente tutti vorrebbero evitare.

Tra le altre novità contenute nel DSA anche un rafforzamento del controllo delle piattaforme sulle fake news, i contenuti che incitano all’odio e alla violenza e a tutti quei contenuti che sono ritenuti “tossici” e dovrebbero essere rimossi in maniera più rapida possibile dal web, anche alla luce della bassissima età dell’utente medio di alcuni social, TikTok incluso.