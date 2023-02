Tinder più sicuro grazie alle nuove funzioni

Tinder alza la soglia di sicurezza e introduce nuove funzioni per tutelare la privacy dei suoi utenti e, di conseguenza, anche la loro sicurezza prima e dopo gli incontri. In alcuni casi si tratta di funzioni nuove di zecca, in altre di aggiornamenti di funzioni già esistenti o del loro potenziamento. Una, infine, è riservata agli utenti abbonati e paganti. In generale, però, è evidente che Tinder stia progressivamente spostando tutta la sua community su una piattaforma di regole comuni sempre più stringenti, al fine di tutelare la sicurezza anche a costo di qualche match in meno.

Tinder innalza il livello di Privacy

Tinder ha sempre lavorato nella direzione della tutela della privacy degli utenti e infatti il primo requisito per interagire sulla piattaforma, ad esempio con la chat, è il consenso reciproco: nessuno può contattare nessun altro senza il suo conseno. Con il like reciproco si autorizzano le interazioni, poiché senza è impossibile inviare messaggi così come non è mai possibile inviare foto nelle chat.

Ma a ciò si aggiungono adesso le nuove funzioni che includono:

Modalità Privata: sarà attivata per gli utenti abbonati a Tinder+, Gold e Platinum e che serve a nascondere completamente il proprio profilo per avere il controllo completo su chi può interagire con noi

Blocca Profilo: questa funzione arriverà prima su Android e poi entro marzo anche su iOS e consente agli utenti di bloccare i profili prima del Match, così non possiamo essere visti (pensiamo al caso degli ex) e va ad aggiungersi alla funzione Blocca i contatti che si mette in atto dopo il match e anche dopo aver fatto una segnalazione

Segnalazione in chat: con questa funzione gli utenti possono segnalare direttamente dalla chat i messaggi offensivi

Gli aggiornamenti di Tinder

Gli utenti sanno che su Tinder si muovono all’interno di una piattaforma social particolare, destinata a incoraggiare gli incontri (sia online che dal vivo) che potrebbero trasformarsi in un grande amore, in una bella avventura o, purtroppo, anche in un enorme pericolo.

Per questo motivo le policy (cioè le regole di comportamento) sono particolarmente stringenti e ogni aggressività è bandita, a partire dal linguaggio che deve essere sempre rispettoso.

L’aggiornamento dell’app, con l’inclusione di nuove parole ritenute offensive e della funzione "Questo messaggio ti infastidisce?" serve proprio a sostenere quegli utenti che si ritrovano a subire della violenza verbale. In questi casi è possibile segnalare le conversazioni in cui qualcuno adotta impropriamente un linguaggio offensivo.

Con l’avviso "Vuoi mandarlo davvero?", invece, è richiesto all’utente di prendersi un momento di consapevolezza prima di inviare una segnalazione relativa a un messaggio inappropriato per valutare con attenzione se rientra nella casistica.