Tineco, l'aspirapolvere top di gamma a prezzo stracciato: sconto esagerato

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 STEAM è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 250 euro su quello di listino. Lava in modo intelligente e rapido.

Fonte foto: Tineco

Pulire e lavare il pavimento, aspirando e togliendo tutte le macchie di sporco è un lavoro per i veri professionisti della pulizia. Come ad esempio l’aspirapolvere lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 STEAM, elettrodomestico per la pulizia domestica tra i migliori disponibili sul mercato. Una lavapavimenti con tecnologie avanzate che permette di lavare e pulire il pavimento di casa in poco tempo e senza nemmeno dover asciugare. Pensa a tutto il Tineco FLOOR ONE S5 STEAM, anche ad asciugare i rulli della spazzola.

Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche tecniche dell’elettrodomestico, ma dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, il Tineco FLOOR ONE S5 STEAM è disponibile con un’offerta lampo che fa crollare il prezzo al minimo storico con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Un risparmio netto di 150 euro da non farsi assolutamente scappare. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro, essendo uno degli elettrodomestici per la pulizia di casa più venduti su Amazon in questi giorni.

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi in offerta su Amazon questo aspirapolvere 2 in 1 Tineco in grado anche di lavare il pavimento in promo con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo a 299 euro. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di chek-out.

L’aspirapolvere e lavapavimenti viene venduta e spedita direttamente da Amazon e arriva nella tua abitazione nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tanto tempo per provarla a fondo: per il reso gratuito hai ben 30 giorni. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la pulizia di casa e dell’ufficio.

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM: le caratteristiche tecniche

La parola STEAM nel nome del prodotto dovrebbe far intuire una delle caratteristiche di questo aspirapolvere lavapavimenti. Il Tineco FLOOR ONE S5 STEAM, infatti, utilizza il vapore per ad alte temperature per sciogliere le macchie di grasso e igienizzare in una sola passata il tuo pavimento. Una tecnologia innovativa che ti fa risparmiare molto tempo e allo stesso tempo avere anche una casa più pulita. Inoltre, la lavapavimenti è dotato della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor che regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo della spazzola e il flusso d’acqua in base allo sporco e al pavimento. In questo modo hai sempre una pulizia ottimale.

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM è equipaggiato con un doppio serbatoio. In uno c’è l’acqua pulita che viene rilasciata in fase di lavaggio, nel secondo l’acqua sporca aspirata. In questo modo hai sempre la certezza che il rullo utilizza acqua pulita e non entra in contatto con quella sporca. I serbatoio sono anche di grandi dimensioni e puoi pulire in un’unica passata tutta l’abitazione. Utile anche negli uffici.

Dal display presente in alto puoi monitorare la quantità di sporco e la potenza della lavapavimenti. È anche autopulente: una volta terminata la pulizia, il vapore ad alta temperatura pulisce le spazzole. Una procedura inodore e molto rapida. Se stavi cercando il giusto elettrodomestico per la pulizia del pavimento, questo è quello che fa per te.

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM