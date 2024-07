Tineco Floor One Switch S7, con questo sconto trovare di meglio è impossibile

Tineco Floor One Switch S7 è un’aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, l’ideale per pulire a fondo qualsiasi abitazione. Su Amazon l’offerta è irripetibile

Fonte foto: Tineco

Per prendersi cura al meglio della propria abitazione bisogna acquistare necessariamente dispositivi per la pulizia efficienti e in grado di aiutare l’utente a rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Le opzioni sul mercato sono molte e per garantire risultati impeccabili c’è bisogno di prodotti differenti che, dall’aspirazione al lavaggio dei pavimenti, possano affiancare le persone nella vita di tutti i giorni.

Tra questi c’è la Tineco Floor One Switch S7, un dispositivo 5-in-1 che con i suoi tanti accessori e le varie funzioni smart diventa l’alleato ideale per una pulizia a 360°. Con le offerte su Amazon questo device è disponibile a un prezzo irripetibile che per la prima volta scende sotto i 730 euro.

Tineco Floor One Switch S7: scheda tecnica

Tineco Floor One Switch S7 è un dispositivo 2-in-1, composto da aspirapolvere e lavapavimenti senza fili. I due device sono separati, usano lo stesso blocco motore con potenza da 250 W e tecnologia Tineco PureCyclone, che separa aria e polvere a garanzia di un’aspirazione sempre efficiente.

La lavapavimenti è il dispositivo centrale e ha un serbatoio per l’acqua pulita (850 ml), uno per l’acqua sporca (720 ml) e uno per la raccolta dello sporco solido.

L’utente può scegliere tra diverse modalità d’uso: Auto, con Tineco iLoop Smart Sensor che rileva lo sporco sul pavimento adattando automaticamente la potenza di aspirazione e il tipo di lavaggio; Max per una pulizia più profonda con un flusso d’acqua costante e fino a 450 rotazioni al minuto; Suction utile per aspirare i liquidi.

La modalità Custom, invece, consente di regolare i parametri di funzionamento tramite l’app ufficiale. Sempre tramite Tineco Life (o usando i tasti presenti sul manico del device) è anche possibile aggiornare il firmware, regolare le opzioni di sistema e gestire le varie modalità di funzionamento regolandole nel dettaglio in base alle proprie esigenze.

Per garantire una pulizia sempre efficiente, la lavapavimenti utilizza la tecnologia MHCBSTM che, in automatico, pulisce il rullo con acqua pulita rimuovendo lo sporco accumulato. Inoltre con la testina a doppio lato è possibile raggiungere senza grossi problemi qualsiasi angolo della casa.

Meritano una menzione a parte le funzioni FlashDry per la pulizia automatica del dispositivo che possono essere avviate premendo l’apposito tasto non appena l’unità viene posizionata sulla base di ricarica. Questo sistema rimuove tutto lo sporco all’interno del serbatoio e del rullo, provvedendo anche all’asciugatura con aria calda.

Molto più semplice l’aspirapolvere con solo due modalità d’uso, quella Eco e la Max, una per il risparmio energetico e una per aspirare alla massima potenza. Interessanti anche gli accessori in dotazione come spazzola ZeroTangle che si può utilizzare per aspirare peli di animali e capelli, evitando i grovigli, la bocchetta per le fessure con spazzola retrattile e la spazzola motorizzata per divani e poltrone.

Infine la batteria è da 3.900 mAh con un’autonomia tra i 25 e i 65 minuti a seconda della modalità di aspirazione e tra i 28 e i 40 minuti per la lavapavimenti.

Tineco Floor One Switch S7: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Tineco Floor One Switch S7 è di 899 euro ma, grazie al coupon di sconto di 170 euro offerto da Amazon si può portare a casa questo dispositivo a 729 euro.

