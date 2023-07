TitkTok solo testo: ora si può

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

TikTok si aggiorna con una nuova funzione, Text Posts, che consente di creare contenuti composti da solo testo. Si tratta di un nuovo formato per la creazione di contenuti che affianca le opzioni già presenti sul social con l’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di “condividere le proprie idee ed esprimere la propria creatività” anche senza immagini e video.

La nuova funzione di TikTok per creare contenuti con solo testo può essere considerata come una vera e propria risposta da parte della sempre più popolare app social alle difficoltà di Twitter, che da pochi giorni ha cambiato nome in X, e al lancio di Threads, il nuovo social network di Meta non ancora disponibile in Europa.

Come creare contenuti solo testo su TikTok

TikTok arricchisce, quindi, i suoi strumenti per la creazione di contenuti puntando sui post con solo testo. Per gli utenti è già possibile accedere a questa nuova funzione. La procedura da seguire per pubblicare post con solo testo su TikTok è molto semplice.

Basta aprire l’app del social e premere sul tasto + per aggiungere un nuovo post, esattamente come avviene con qualsiasi altra tipologia di contenuto da pubblicare su TikTok. Per accedere al pannello di creazione è necessario aver concesso tutti i permessi richiesti dall’app.

A questo punto, è sufficiente scegliere l’opzione Testo per accedere a un editor dedicato dove digitare il testo da pubblicare. Ci sono vari strumenti di formattazione, con la possibilità di scegliere l’allineamento, il font e il colore del testo, personalizzando al massimo il contenuto. È possibile regolare anche la grandezza dei caratteri, in modo da sfruttare al meglio lo spazio sul display.

Completata la creazione del contenuto testuale, basta premere Fine per passare alla fase successiva. Nella nuova schermata è possibile aggiungere un suono, scegliendo tra l’enorme database dell’app, aggiungere sticker e cambiare lo sfondo (scegliendo tra varie opzioni preimpostate).

Una volta terminata la personalizzazione, l’utente potrà pubblicare il post “solo testo” direttamente nel feed, scegliendo Pubblica sul feed, oppure come storia, scegliendo La tua Storia. È anche possibile salvare il contenuto in bozza per poi pubblicarlo successivamente.

I contenuti testuali di TikTok permettono di taggare una posizione e possono essere utilizzati per duetti. Ci sono anche gli hashtag da aggiungere. Gli utenti del social, se il creatore lo consente, potranno commentare il testo, dando vita a vere e proprie conversazioni come avviene su social “testuali” come Twitter o Facebook.

Perché TikTok lancia i Text Posts

Per il momento, TikTok non ha realizzato (e non sembra aver intenzione di farlo) un feed dedicato ai contenuti testuali, che verranno visualizzati in mezzo a tutti gli altri e, per questo, almeno inizialmente avranno una grande visibilità.

Il social ha spiegato che il nuovo formato “espande i confini della creazione dei contenuti a chiunque su TikTok, dando spazio alla creatività vista nei commenti e nelle didascalie“. In altre parole: TikTok punta ad attrarre anche i creator di contenuti non visuali, quindi puramente testuali, che sono gli unici che ancora usano solo Twitter per il loro lavoro. Insieme ad essi, spera TikTok, arriveranno anche le rispettive community.