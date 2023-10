Tom Jones, storia d'amore in costume

Fonte foto: Sky

Una storia d’amore struggente, in costume, ambientata nelle corti dell’alta società londinese. E non è Bridgerton! Stiamo parlando di Tom Jones – Una storia d’amore, una nuova serie disponibile su Sky e in streaming su NOW. La miniserie ITV, una produzione anglo-americana composta da quattro episodi, è tratta da The History of Tom Jones, a Foundling, di Henry Fielding: pubblicato nel 1749, è considerate uno dei primi romanza della storia inglese. La serie è diretta da Georgia Parris e scritta da Gwyneth Hughes.

La trama di Tom Jones – Una storia d’amore

La trama di Tom Jones è ambientata nell’Irlanda del Nord, dove è stata interamente girata. I protagonisti sono due giovani di estrazione sociale differente che si innamorano. Da una parte c’è Tom (interpretato da Solly McLeod): abbandonato da bambino e adottato dal gentiluomo di campagna Squire Allworthy (James Fleet), è un ragazzo gentile e molto avvenente, sebbene “marchiato” dalle sue origini umili e poco chiare. Dall’altra c’è invece Sophia Western (interpretata da Sophie Wilde), una ricca ereditiera.

Consapevoli che la loro unione è impossibile, ma anche inevitabile, Tom e Sophia si ritrovano a combattere contro il volere delle rispettive famiglie e anche contro le convenzioni sociali dell’epoca. Dopo una serie di peripezie, i due ragazzi finiscono a Londra e verranno coinvolti negli intrighi dell’alta società londinese, tanto che Sophia inizierà a chiedersi se davvero si può fidare di Tom.

Il cast di Tom Jones

Il cast di Tom Jones include, tra gli altri, Solly McLeod (già visto in Outlander), Sophie Wilde (nota per The Portable Door), Janine Duvitski (Benidorm), Lucy Fallon (Coronation Street) e James Fleet (Bridgerton).

Il libro da cui è tratta la serie

Il romanzo da cui è tratta la serie – History of Tom Jones, a Foundling – è pubblicato in italiano semplicemente con il titolo Tom Jones. La trama di base della serie è però diversa da quella del romanzo (attenzione, questo paragrafo contiene possibili spoiler della miniserie!).

Anche nel romanzo Tom Jones è stato abbandonato da piccolo e viene allevato da un ricco gentiluomo di campagna, Mr Allworthy. Il giovane viene però messo in cattiva luce agli occhi del suo benefattore da alcune persone disoneste che lo circondano e che tramano alle sue spalle. Inoltre Tom è innamorato di Sophia, figlia del vicino di casa Squire Western, che però non vuole concedere la mano della figlia a un trovatello.

Tom allora scappa da casa e si rifugia a Londra, dove finisce in prigione per aver ferito un uomo. Inoltre, cedendo più volte alle tentazioni della vita di città, tradisce ripetutamente l’amata Sophia. Quando le false voci messe in circolo sul suo conto vengono smentite, Tom può fare ritorno a casa e si riappacifica con Allworthy, che lo nomina suo erede. Il padre di Sophia acconsente a quel punto al matrimonio.

Dove vedere Tom Jones in streaming

La serie Tom Jones ha debuttato il 30 aprile di quest’anno sulla PBS e il 4 maggio su ITVX nel Regno Unito. Ora la serie è a disposizione anche del pubblico italiano: dal 30 settembre è infatti visibile su Sky e in streaming su NOW.