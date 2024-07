Dead Shot - Vendetta disperata arriva in streaming e in tv

Un uomo assiste all’omicidio della moglie e, tempo dopo, cerca vendetta: è questa la trama del film Sky Original in uscita fra poco in Italia

Fonte foto: Sky

Mancano ormai pochi giorni all’uscita in tv e in streaming di Dead Shot – Vendetta disperata, action thriller britannico del 2023 che sarà presto disponibile anche per il pubblico italiano. Diretto dai fratelli Tom e Charles Guard, il film Sky Original si basa su una sceneggiatura originale firmata da Ronan Bennett, ma è ispirato al libro The Road to Balcombe Street di Steven P. Moysey, pubblicato per la prima volta nel 2008.

Trailer italiano e trama di Dead Shot – Vendetta disperata

Adrenalinico, crudo e pieno di suspence: Dead Shot – Vendetta disperata promette di tenere il pubblico incollato allo schermo.

La trama ha come protagonista l’ex paramilitare irlandese in pensione Michael O’Hara (interpretato da Colin Morgan) che, durante un’imboscata, assiste alla tragica uccisione della moglie incinta da parte dell’ufficiale delle forze speciali britanniche Tempest (alias Aml Ameen).

Ferito e creduto morto, l’irlandese riesce a fuggire e, nelle strade oscure e paranoiche della Londra degli anni Settanta, cercherà la sua vendetta. Ma a quale costo?

Qui sotto si può vedere il trailer italiano dell’action movie.

Il cast di Dead Shot – Vendetta disperata

Oltre ai due protagonisti già citati, il cast di Dead Shot – Vendetta disperata include Tom Vaughan-Lawlor nei panni di Keenan, Sophia Brown in quelli di Ruth e Máiréad Tyers in quelli di Carol.

Dara Devaney è Twomey, Will Keen è Woodville, mentre Jack McMullen interpreta il ruolo di Cole. Caolan Byrne veste i panni di Hogan, Stephen McMillan quelli di Lynch, Steve Wall quelli di Quinn e Andrea Irvine quelli di Fiadh.

Completano il cast Mark Strong, che interpreta Holland, e Felicity Jones, che è Catherine.

Dove è stato girato Dead Shot – Vendetta disperata

L’inizio della lavorazione del film Dead Shot – Vendetta disperata risale a diversi anni fa. Bennett ha infatti cominciato a scrivere una prima bozza della sceneggiatura nel 2012 e a questa hanno poi contribuito in parte anche i fratelli Guard dopo che, nel luglio 2020, hanno firmato per dirigere il film.

Prodotto da Upper Street, Stylopik, Piecrust Pictures, Highland Midgie, Ingenious Media e Rocket Science, in collaborazione con Screen Scotland e LipSync Productions, il film (che inizialmente doveva intitolarsi Borderland) è stato girato a partire dall’aprile 2022. Le riprese dovevano inizialmente svolgersi nel 2021, ma sono state posticipate per via della pandemia da Covid-19.

Quando infine sono iniziate, le riprese si sono svolte per lo più a Edimburgo e Glasgow.

Dove vedere Dead Shot – Vendetta disperata

Dead Shot – Vendetta disperata è stato distribuito da Sky Cinema nel Regno Unito, in Irlanda e in altri Paesi nel maggio 2023.

In Italia invece il film sarà disponibile tra pochi giorni: sarà trasmesso in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 18 luglio 2024.