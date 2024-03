TP-Link Tapo C425 ufficiale in Italia, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

TP-Link presenta Tapo C425, la nuova telecamera per esterni sviluppata per essere installata praticamente ovunque e garantire un ottimo servizio di videosorveglianza

TP-Link ha presentato ufficialmente la nuova telecamera per esterni Tapo C425, un sistema per la videosorveglianza domestica semplice e molto efficiente che punta tutto su due caratteristiche principali: un’installazione immediata e una grandissima versatilità.

Il dispositivo infatti può essere installato facilmente in qualsiasi posizione tramite l’apposita basetta magnetica e, grazie alla capiente batteria in dotazione, non ha bisogno di alcun cavo per l’alimentazione ma solo del collegamento WiFi domestico.

Oltre a questo è un prodotto di grande qualità che offre una buona risoluzione, un efficiente sistema per la visione notturna a colori e il riconoscimento AI di tutto ciò che passa davanti la telecamera, incluse persone e animali domestici.

TP-Link Tapo C425: scheda tecnica

La telecamera per esterni TP-Link Tapo C425 ha una risoluzione 2K QHD (2.560×1.440 pixel), con campo di visione di 150° e tecnologia per la visione notturna Color Night Vision che, grazie al sensore Starlight e ai faretti integrati, garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle riprese video, l’utente ha a disposizione due possibilità: il salvataggio dei file su cloud che però richiede la sottoscrizione di un abbonamento al servizio Tapo Care, oppure il salvataggio delle registrazioni in locale, su scheda microSD fino a 512 GB (venduta separatamente).

La batteria ha una capacità 10.000 mAh e, secondo le stime di TP-Link ha un’autonomia di circa 300 giorni, con una singola carica. In alternativa si può abbinare la videocamera a uno dei pannelli solari appositi (offerti sempre da TP-Link) e garantire il funzionamento continuo del device, senza bisogno di ricaricarlo.

Tra le particolarità di questa telecamera per esterni troviamo sicuramente un’ottima modalità di personalizzazione delle zone di attività, che consente all’utente di impostare con precisione il raggio d’azione del device e l’identificazione tramite intelligenza artificiale di persone, animali e dei veicoli (incluso il numero di targa).

Utilizzando l’applicazione ufficiale, inoltre, è possibile definire nel dettaglio tali zone di rilevamento del movimento e ricevere notifiche soltanto su queste specifiche aree di interesse.

Il dispositivo è compatibile anche Amazon Alexa e Google Assistant, consentendone la gestione utilizzando esclusivamente i controlli vocali.

L’altro punto forte della telecamera per esterni TP-Link Tapo C425 è il design: il device può essere fissato in ogni posizione tramite l’apposita base magnetica, questo consente all’utente di orientarlo come meglio crede e di fissarlo ovunque senza alcun vincolo. Oltretutto grazie alla batteria in dotazione non c’è bisogno nemmeno di far passare ulteriori cavi.

Infine questa telecamera è certificata IP66 ed è, dunque, resistente alla polvere e ai forti getti d’acqua da qualsiasi direzione.

TP-Link Tapo C425: prezzo è disponibilità

La telecamera per esterni TP-Link Tapo C425 è già disponibile su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica su tutto il territorio nazionale al prezzo consigliato di 149,99 euro.

