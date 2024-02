Trama e cast del film Land of Bad

Fonte foto: Prime Video

Arriva fra pochi giorni in streaming su Prime Video il nuovo film Land of Bad diretto da William Eubank, regista già noto per Underwater e The Signal e più recentemente per Paranormal Activity: Next of Kin. Se dovessimo immaginare l’intensità delle scene d’azione di un film solo in base ai nomi di punta del cast, su questo action thriller avremmo pochi dubbi: tra i protagonisti ci sono infatti Liam Hemsworth, già noto per Hunger Games e prossimo protagonista di The Witcher; Russell Crowe, indimenticabile per il suo ruolo ne Il Gladiatore; e Luke Hemsworth, fratello di Liam noto tra le altre cose per la serie Westworld.

La trama di Land of Bad

Il film Land of Bad, che è scritto dal regista William Eubank insieme a David Frigerio, è stato definito dal direttore operativo di Highland, Delphine Perrierda, «una storia tesa e avvincente, piena di suspense e intrighi». Highland Film Group produce e co-finanza il film.

La trama inizia quando il pilota di droni dell’aeronautica militare Reaper viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali che deve portare a termine una delicata missione di estrazione nel sud delle Filippine, allo scopo di salvare un informatore in pericolo.

La missione non va però come preventivato: quando la situazione peggiora, il pilota dovrà dunque guidare direttamente il sergente Abel attraverso i territori nemici, in una disperata e rischiosa corsa contro il tempo per salvare la vita dell’informatore.

Il cast di Land of Bad

Il pilota di droni Reaper è interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, mentre il sergente Abel ha il volto di Luke Hemsworth. Liam Hemsworth interpreta invece Kinney. «Lavorare con attori di talento come Russell e Liam (sono stati loro i primi nomi annunciati nel cast, ndr) è un sogno diventato realtà», aveva dichiarato nel 2022 la CEO di Highland Film Group Arianne Fraser, come riportato da Deadline. «Sono entrambi artisti incredibili e metteranno in mostra il potente senso di fratellanza tra i due personaggi principali».

Nel resto del cast di Land of Bad, che è stato girato in Australia, ci sono invece Ricky Whittle (nei panni di Bishop), Milo Ventimiglia (Capitano Sugar, già noto per la serie This is Us), Daniel MacPherson, Chika Ikogwe (nei panni del sergente Nia Branson), Robert Rabiah (che interpreta Saeed Hashimi, il capo dei ribelli Abu Sayyaf) e Andre Martinez.

L’ex giocatore di rugby George Burgess farà un cameo nei panni di Private Cooper: Burgess è stato invitato nel cast del film direttamente da Russel Crowe, di cui è amico da tempo.

Quando esce Land of Bad

Non manca molto all’uscita del film: Land of Bad arriva in streaming su Prime Video il 16 febbraio 2024.