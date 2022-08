Tre nuovi thriller da vedere su Netflix

Gli eccellenti titoli di film e serie tv thriller, su Netflix, non sono mai mancati. Nel 2018 ad esempio aveva ottenuto un certo successo Bird Box, con protagonista Sandra Bullock e ancora prima c’era Gone Girl (L’amore bugiardo), incentrato sul matrimonio pieno di segreti tra lo scrittore Nick e Amy.

Un altro grande classico (del 2007) è Zodiac di David Fincher, ovvero la storia del cosiddetto killer dello Zodiaco, un assassino seriale realmente esistito e in attività in California alla fine degli anni Sessanta. Anche sul fronte serie tv le chicche non mancano: Bodyguard, ad esempio, in cui un veterano di guerra deve proteggere un’esponente politica invischiata in un conflitto, oppure Bloodline, sui complessi rapporti tra fratelli messi alla prova dalla minaccia di rivelare dei segreti di famiglia. Tra i tanti titoli disponibili sulla piattaforma ce ne sono alcuni usciti davvero di recente.

Quella notte infinita

Uscita su Netflix a luglio, la serie Quella notte infinita si svolge il 24 dicembre nel carcere di Monte Baruca, quando un gruppo di uomini armati circonda la prigione e interrompe tutte le comunicazioni con l’esterno. Un tentativo di evasione? Non proprio. O meglio, non esattamente del tipo che ci si aspetta.

Gli uomini armati, infatti, intendono catturare Simón Lago (interpretato da Luis Callejo), un pericoloso serial killer, e intimano alle guardie di consegnarlo. Se lo faranno, l’attacco si concluderà in pochi minuti. Il direttore del carcere Hugo (interpretato da Alberto Ammann), però, si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Un passato da cancellare

La protagonista di questo film è Manuela Pipa Pelari, una donna rigida e severa che era riuscita a farsi strada nel dipartimento di polizia federale contravvenendo alle regole e nascondendo molti segreti. Quando però lascia andare la spacciatrice Cornelia Villalba e si licenzia, Pipa attraversa una profonda crisi esistenziale.

Per aiutarla, sua zia Alicia Pelari la porta in una cittadina a nord dell’Argentina dove Pipa cambia vita e si isola per dieci anni, trovando finalmente la pace e un nuovo inizio. Quando però un’adolescente del posto muore tragicamente, ecco che il passato di Pipa torna prepotentemente a bussare alla porta… Il film è disponibile su Netflix da meno di un mese.

Keep Breathing

Un vero e proprio thriller di sopravvivenza: ecco il cuore di questa miniserie, uscita a fine luglio su Netflix. La protagonista è l’avvocata newyorkese Liv che, quando il suo aereo privato precipita nella remota provincia canadese, è l’unica a sopravvivere all’impatto. Per tornare a casa sana e salva dovrà lottare contro la natura e i demoni del proprio passato.