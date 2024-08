Fonte foto: 123RF

Richard Brock è un uomo di 67 anni che, come molti altri in diverse parti del mondo, si interessa alle “cacce al tesoro” col metal detector. Un modo per sondare territori spesso abbandonati (ma non sempre), di solito in mezzo alle campagne o al largo delle coste, nella speranza di trovare qualcosa di interessante. O meglio, qualcosa di valore. Di certo non avrebbe mai immaginato di diventare il protagonista di uno dei ritrovamenti più eclatanti degli ultimi tempi: questo cameraman in pensione ha portato alla luce la più grande pepita d’oro mai trovata in Inghilterra.

L’inaspettato ritrovamento da record di Richard Brock

Richard Brock è un semplice amatore che, come molti altri curiosi e appassionati, si è procurato tutta l’attrezzatura necessaria per partecipare di tanto in tanto a battute di “caccia al tesoro”. È dal 1989 che pratica questa attività e lo scorso maggio ha deciso di unirsi a una spedizione di gruppo organizzata nelle colline dello Shropshire, una regione appena a ovest di Birmingham.

Ci sono volute circa tre ore e mezza di viaggio dalla sua casa nel Somerset per raggiungere il gruppo nei terreni vicino al villaggio di Much Wenlok, e non solo è arrivato in ritardo, ma si è anche accorto sul momento di avere problemi con l’attrezzatura, cosa che lo ha costretto a utilizzare un metal detector di riserva, difettoso.

Eppure, nonostante tutti gli elementi fossero a suo sfavore, Brock è stato protagonista di un eccezionale ritrovamento: “All’inizio ho trovato solo alcuni vecchi picchetti arrugginiti con questo rilevatore di riserva, che aveva lo schermo sbiadito”, ha spiegato in un’intervista. Appena 20 minuti dopo aver cominciato la sua battuta di “caccia”, l’uomo ha riportato alla luce un’enorme pepita d’oro da 64,8 grammi, sepolta a circa 13-15 cm dalla superficie.

La pepita d’oro più grande mai ritrovata in Inghilterra

La preziosissima pepita, che ha chiamato Hiro’s Nugget in onore della moglie, avrebbe dovuto essere battuta all’asta dai banditori Mullock Jones per un valore stimato tra le 30.000 e le 40.000 sterline. “Abbiamo già trattato l’oro in passato, ma di solito sotto forma di anelli, gioielli o monete – aveva spiegato il banditore Ben Jones a Lee Bottomley della BBC News -. Questo è sicuramente un caso unico per noi”.

Le aspettative, però, non sono state soddisfatte. Le offerte hanno raggiunto, infatti, appena 12.000 sterline prima della chiusura dell’asta online all’inizio di aprile, nonostante sia di fatto la più grande ritrovata finora sul suolo inglese, preceduta soltanto da una pepita d’oro di 54 grammi.

A battere questo record nel Regno Unito ne possiamo menzionare davvero poche, prima di tutto quelle ritrovate in Scozia: la prima nel 2017 che pesava oltre 85 grammi (chiamata Douglas Nugget) e la seconda ritrovata nel 2019 dal peso di oltre 121 grammi (chiamata Reunion Nugget). Un’altra pepita d’oro da record è stata trovata, invece, nel 2012 al largo della costa di Anglesey in Irlanda, nei pressi dei resti di un antico relitto, da Vincent Thurkettle, grande come un uovo di gallina e con un peso di 97 grammi circa.