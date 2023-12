Tutti i film IMAX Enhanced da vedere a Natale

Tra le opzioni ci sono i migliori film della Marvel, da Iron-Man del 2008 fino ai più recenti Eternals e Anti-Man and the Wasp: Quantumania

IMAX Enhanced è un insieme di tecnologia audio e video che, al momento, rappresentano il massimo che a cui l’amante dell’home cinema possa aspirare. Da non confondere con il semplice formato video “IMAX Espanso“, cioè 1.90:1 (più quadrato rispetto ai formati oggi più diffusi, eredi dell’ormai famoso 16:9), l’IMAX Enhanced richiede dei dispositivi certificati e dei film girati nativamente con le tecnologie sopra citate.

Le Smart TV certificate IMAX Enhanced, ad esempio, sono dotate di una specifica calibrazione del colore, sono sempre 4K HDR (o addirittura 8K HDR), e hanno l’audio compatibile con il formato DTS. Con questo hardware, quindi, è possibile riprodurre in modo ottimale i contenuti disponibili (anche) nel formato IMAX Enhanced. Purtroppo, al momento, di contenuti del genere ce ne sono pochi. Ecco quelli disponibili in Italia, tutti su Disney+.

Ant-man and the Wasp 1 e 2

Diretto da Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp è un film del 2018 con protagonista Scott Lang che, mentre è alle prese con le conseguenze del suo ruolo di padre e supereroe, deve indossare nuovamente le vesti di Ant-Man per scongiurare una nuova minaccia al fianco di Wasp. La storia prosegue nel sequel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, uscito nel 2023 e sempre diretto da Reed. Nella trama, Scott, Cassie Lang, Hope van Dyne e i suoi genitori si ritrovano intrappolati per errore nel regno quantico. Mentre provano a uscirne, dovranno affrontare il temibile Kang il Conquistatore.

Avengers: Infinity War

Iron Man, Thor, Hulk egli Avengers si uniscono per combattere Thanos, il loro nemico più potente: dall’esito di questo scontro dipende il destino della Terra. È questa la trama di Avengers: Infinity War, colossal del 2018 (sequel di Avengers: Age of Ultron) firmato da Anthony e Joe Russo e acclamato da pubblico e critica.

Avengers: Endgame

La storia di Avengers: Infinity War prosegue in Avengers: Endgame: in questo sequel del 2019 i supereroi rimasti si uniscono nuovamente per l’epico scontro finale con Thanos. La regia è sempre di Anthony e Joe Russo.

Eternals

La trama di questo film del 2021, diretto da Chloé Zhao, si colloca dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame. I protagonisti sono gli Eterni che, in seguito ad alcuni tragici avvenimenti, escono dall’ombra per combattere contro i Devianti, i più antichi nemici dell’umanità.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, Shang Chi è un maestro di una particolare variante Kung Fu che usa anche le armi. Dopo essere entrato a far parte di una misteriosa organizzazione, il protagonista è costretto ad affrontare una parte oscura del suo passato. Il film è uscito nel 2021 ed è diretto da Destin Daniel Cretton.

Captain America: Civil War

Tredicesimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Anthony e Joe Russo, in Captain America: Civil War (del 2016) viene approvata una legge che regola le attività degli Avengers. In seguito a questa novità, Captain America e Iron Man si ritrovano a capo di due schieramenti di supereroi in conflitto.

Black Widow

È la splendida Scarlett Johansson a vestire i panni della protagonista che dà il nome a questo film Marvel del 2021. In Black Widow, diretto da Cate Shortland, Natasha Romanoff (alias la Vedova Nera) è costretta a fuggire e ad affrontare il suo passato in seguito agli eventi raccontati in Captain America: Civil War. Nel cast ci sono anche Florence Pugh, David Harbour e O. T. Fagbenle.

Captain Marvel

Come nasce una supereroina? Lo racconta questo film Marvel del 2019, co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck: è il 1995 e Carol Danvers, mentre la Terra è al centro di un conflitto intergalattico, compie il suo percorso per diventare Captain Marvel. Nel cast ci sono Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou e Jude Law.

Doctor Strange 1 e 2

In seguito a un tragico incidente, un medico scopre un mondo di magia e la vocazione alla lotta contro le forze oscure. Sono queste le origini di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, raccontante nell’omonimo film del 2016 diretto da Scott Derrickson. La storia continua nel sequel del 2022 Doctor Strange – Multiverso della follia, in cui il protagonista deve proteggere un’adolescente capace di viaggiare nel multiverso.

Black Panther 1 e 2

Tra i film Marvel più acclamati da pubblico e critica c’è anche Black Panther, uscito nel 2018 e dedicato al personaggio dei fumetti Pantera Nera. Il protagonista è il principe T’Challa (alias Pantera Nera, interpretato da Chadwick Boseman) che torna nella sua patria, Wakanda, e deve evitare una guerra civile. Nel sequel del 2022, Black Panther: Wakanda Forever, T’Challa è morto e Wakanda deve scontrarsi contro potenze mondiali.

Guardiani della Galassia vol. 1 e 2

Avventura e risate si fondono nell’apprezzato film Marvel del 2014 Guardiani della Galassia volume 1, firmato da James Gunn. Peter, Gamora, Drax, Groot e gli altri amati personaggi del film tornano anche nel sequel Guardiani della Galassia volume 2, uscito nel 2017 e sempre diretto da Gunn. Nel secondo film gli avventurieri spaziali vengono assoldati da una razza aliena per portare a termine una missione.

Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder

Il terribile Gela minaccia di distruggere l’intera civiltà asgardiana: Thor (Chris Hemsworth) farà di tutto per impedirlo, anche combattere contro Hulk. È questa la trama di Thor: Ragnarok, film del 2017 diretto da Taika Waititi. Nel sequel del 2022, Thor: Love and Thunder, Thor torna in azione per scongiurare una nuova minaccia, Gorr, che progetta di uccidere tutti gli dèi. Nel cast ci sono anche Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe e Natalie Portman.

Iron Man

Diretto da Jon Favreau e uscito nel 2008, Iron man è ormai uno dei classici Marvel ed è stato il primo film del Marvel Cinematic Universe. Il protagonista, cioè il miliardario Tony Stark che costruisce un’armatura tecnologica per diventare un supereroe, è interpretato da Robert Downey Jr.

Lightyear – La vera storia di Buzz

Nel lungometraggio d’animazione prodotto da Pixar Animation Studios Lightyear – La vera storia di Buzz gli spettatori possono tuffarsi in una nuova avventura che ha per protagonista l’amato personaggio di Toy Story, di cui questo film del 2022 è uno spin-off.