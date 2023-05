Tutto sulla nuova stagione di Black Mirror

Dopo un’attesa di oltre tre anni, Black Mirror sta per tornare. È stato finalmente annunciato pochi giorni fa da Netflix il periodo di uscita della sesta stagione della serie, della quale non erano più stati rilasciati nuovi episodi dal 2019. Qualche indizio di questo imminente ritorno c’era: a luglio 2022 Variety aveva annunciato che il cast di Black Mirror 6 era pronto e già impegnato sul set. La serie tv antologica britannica, creata da Charlie Brooker per Endemol Shine Group, ha debuttato nel 2011 e racconta immaginarie (ma non troppo, ahimè) distopie ed "effetti collaterali" legati alla diffusione delle nuove tecnologie.

Black Mirror 6: cosa sappiamo

La sesta stagione di Black Mirror sarà disponibile su Netflix fra poche settimane e manterrà l’impostazione antologica delle stagioni precedenti: ogni puntata, dunque, racconterà una storia autoconclusiva, indipendente da quelle delle altre puntate. Il filo conduttore saranno sempre le inquietanti conseguenze della diffusione delle nuove tecnologie, ma probabilmente bisognerà aspettarsi anche qualche elemento innovativo.

In alcune interviste, infatti, il creatore di Black Mirror ha parlato della necessità di continuare a reinventare la serie e ha detto che la sesta stagione conterrà elementi che in passato aveva giurato che avrebbe evitato. «Abbiamo degli elementi nuovi, inclusi alcuni che in precedenza ho giurato che la serie non avrebbe mai avuto, per ampliare i parametri di ciò che un episodio di Black Mirror rappresenta», ha dichiarato Charlie Brooker. «Le storie sono ancora tutte totalmente Black Mirror, in ogni aspetto, ma con alcune oscillazioni folli e più varietà che mai».

«Ho iniziato questa stagione mettendo volontariamente in discussione alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarmi», ha aggiunto il creatore. È già stato annunciato, inoltre, che Black Mirror 6 sarà composta probabilmente da più di tre episodi (era questo il numero di puntate della quinta stagione).

Il cast di Black Mirror 6

Il cast di Black Mirror 6 è davvero stellare e già nel 2022, quando erano stati diffusi i primi nomi, ha contribuito ad alzare le aspettative degli spettatori sui prossimi episodi. Tra gli altri, ci saranno Aaron Paul (che in Breaking Bad ha interpretato Jesse), Anjana Vasan, Annie Murphy, Clara Rugaard, Josh Hartnett, Kate Mara, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz (già vista in Joker), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) e Auden Thornton (This Is Us).

Black Mirror 6 in streaming

In Italia le prime due stagioni di Black Mirror (composte da tre episodi ciascuna) sono distribuite da Sky. La terza (6 episodi, uscita nel 2016), la quarta (6 episodi, uscita nel 2017) e la quinta stagione (3 episodi, uscita nel 2019) sono invece disponibili su Netflix. Anche la sesta stagione di Black Mirror uscirà su Netflix a giugno 2023. Per il momento non è ancora stata annunciata la data precisa.