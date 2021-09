Twitter: arrivano i Super Follow e le mance in Bitcoin

Anche Twitter ha trovato un modo pere finanziare i suoi creator di contenuti, come accade già con i social network come TikTok e Instagram. L’obiettivo è premiare gli utenti di Twitter che creano contenuti originali, stimolando le conversazioni e le iterazioni sulla piattaforma.

A partire dal 1° settembre 2021 il social network ha lanciato ufficialmente i nuovi account Super Follow, cioè utenti che potranno richiedere ai propri follower di pagare un abbonamento mensile per accedere ai loro contenuti. I Super Follow si impegnano a generare account tematici per dare spazio a conversazioni reali con le altre persone che condividono le stesse passioni: dai consigli per la cura della pelle o ricette in cucina, fino ai segni zodiacali. Inoltre, Twitter pensa anche a una novità peer il Tip Jar, il servizio di "mance" che un follower può lasciare alla sua voce preferita sul social: molto presto si potrà pagare anche in Bitcoin. Tutte novità che permettono di monetizzare la propria presenza sul social network.

Super Follow: chi sono e cosa fanno

Ma chi sono i Super Follow? A chiarirlo è Twitter in un post sul suo blog ufficiale in cui annuncia l’arrivo dei nuovi account "vip". I Super Follow sono giornalisti, musicisti, curatori di contenuti, scrittori, attivisti, esperti di bellezza, di cucina o di sport, comici e appassionati di scienza: chiunque possa creare dei contenuti che stimolino la conversazione pubblica con il proprio punto di vista e la propria personalità.

Lo scopo dei Super Follow è quello di condividere contenuti che aiutino a raggiungere un livello di conversazione superiore al "normale" Twitter per i propri follower, che per vedere i cinguettii e partecipare alla discussione dovranno pagare un abbonamento mensile. La condizione fissata dal social network è quella di creare una interazione che sia il più possibile reale e genuina, per far crescere il dialogo tra gli utenti di Twitter.

I requisiti per diventare Super Follow sono: avere 18 anni, un numero di follower superiore a 10.000, aver postato almeno 25 tweet negli ultimi 30 giorni, vivere negli Stati Uniti e accettare la policy sui super follower. Il servizio al momento è attivo solo negli Stati Uniti e in Canada per gli utenti di Twitter che usano dispositivi iOS.

Super Follow: come abbonarsi e quanto costa

I follower che vogliono seguire un account a pagamento potranno farlo in modo molto semplice. Dopo aver selezionato il pulsante Super Follow sul profilo dell’account scelto, si aprirà una descrizione delle offerte a pagamento del canale e dei vari prezzi. Se l’utente è interessato, dovrà autorizzare il pagamento in-app. Il costo dell’abbonamento mensile è impostato dai proprietari dell’account Super Follow è può essere di 2,99 dollari, 4,99 dollari o 9,99 dollari.

Al momento il Super Follow è disponibile solo per i follower che usano un iPhone, ma Twitter fa sapere che presto arriverà anche per gli utenti Android e per la versione desktop. L’iscrizione all’account a pagamento può essere annullata in ogni momento andando nelle impostazioni dell’abbonamento che sono visibili nell’App Store di iOS.

Tip Jar: le mance saranno in Bitcoin

In questi giorni circola anche un’altra importante novità che riguarda la funzione Tip Jar, che permette di inviare "mance" ai proprio account preferiti. Si tratta di una delle prime funzioni introdotte da Twitter affinché i suoi utenti possano dare un sostegno economico ai creatori di contenuti che seguono, insieme ai Ticketed Spaces, delle stanze di conversazione a pagamento.

Al momento le mance possono essere pagate in valuta utilizzando servizi come PayPal, Patreon, Venmo, Bandcamp e Cash App, ma Twitter ha fatto sapere che sta lavorando affinché siano accettate nella piattaforma Tip Jar anche le transazioni in Bitcoin.