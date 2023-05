Twitter cambia ancora: sfida diretta a WhatsApp

Ancor prima di finalizzare l’acquisto di Twitter, nell’ottobre 2022, Elon Musk lo aveva detto in tutti i modi possibili: la sua intenzione era quella di comprare Twitter per trasformarla in qualcosa di molto diverso. Forse in modo meno veloce di quanto in molti si sarebbero aspettati, ma è esattamente quello che il miliardario sta facendo, un passo alla volta, un tweet di annuncio dopo l’altro. E nell’ultimo tweet Musk ha annunciato tre novità importanti, che cambiano in modo profondo l’app di Twitter mettendola in concorrenza diretta con WhatsApp e le altre app di messaggistica.

Twitter: le novità annunciate da Musk

Con un solo tweet Musk ha calato tre assi pesantissimi. La prima novità è la possibilità di rispondere ad un tweet con un emoji o con un messaggio diretto. Questa possibilità, chiaramente, stimola gli utenti a passare dal feed pubblico alla conversazione privata in chat.

Da qui la seconda novità: da oggi i messaggi diretti, cioè la sezione chat di Twitter, sono criptati con crittografia end-to-end. Musk afferma anche che il livello di sofisticazione di questo sistema di protezione delle chat diventerà sempre più complesso.

La crittografia end-to-end impedisce a chiunque di leggere un messaggio, perché le chiavi crittografiche per decifrare il messaggio sono archiviate nei dispositivi usati dagli interlocutori.

Twitter lavora alla crittografia E2E dal lontano 2018. Ad un certo punto il progetto è sparito dai radar, fino a quando, a novembre 2022 (meno di un mese dopo l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk), la sviluppatrice Jane Manchun Wong ha scoperto nel codice dell’app i primi accenni di crittografia.

La terza novità di Twitter è la più importante: stanno arrivando le chiamate e le videochiamate. Spiega Musk che queste funzioni permetteranno agli utenti di parlare con chiunque in qualunque parte del mondo, senza dare a nessuno il proprio numero di telefono.

Novità per Twitter Blue?

Quello che, invece, Musk non dice è se tutte queste novità (o magari solo alcune) sono in arrivo sull’app gratuita di Twitter o sono riservate all’app di Twitter Blue, cioè a chi è abbonato al servizio "premium".

Nel secondo caso la portata di questi cambiamenti sarebbe decisamente più ridotta, ma gli abbonati avrebbero un motivo in più per essere soddisfatti degli otto dollari al mese che pagano al social.

Nel primo caso, invece, Twitter farebbe un enorme passo avanti verso la famosa "X app", cioè la "everything app", l’app che fa tutto in stile WeChat. Il vero sogno di Musk: una sola app che accompagna l’utente in tutte le sue attività online, dall’informazione alla comunicazione, passando per i pagamenti elettronici, e che gestisce di conseguenza tutti i suoi dati.

Twitter contro WhatsApp

In molti avranno già capito che Twitter, puntando sulla crittografia e sui messaggi diretti, di fatto sta sfidando WhatsApp sul suo campo da gioco: la messaggistica istantanea con crittografia end-to-end.

Un campo nel quale, fino ad oggi, WhatsApp è leader incontrastata con i suoi 2,3 miliardi di utenti. Oltre il triplo del primo concorrente diretto, che non è certo Twitter ma Telegram (700 milioni di utenti a metà 2022) e oltre sei volte il numero degli utenti di Twitter, che si aggirano al momento sui 350 milioni.

Tutte e tre queste app, tra l’altro, stanno cercando di allargare il proprio orizzonte e, soprattutto, di integrare al loro interno una piattaforma di pagamento online utilizzabile in tutto il mondo.