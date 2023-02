Twitter, dopo la spunta blu arriva il badge di identità verificata

Twitter sarebbe pronta a introdurre una nuova funzione che indicherà un account verificato in quanto identità reale. Questa indicazione si andrebbe ad aggiungere ai badge che già distinguono i profili che hanno sottoscritto l’abbonamento a Twitter Blue.

A scoprire questa importante novità è stata Jane Manchun Wong, sviluppatrice di software e fonte piuttosto affidabile. Ciò che è particolarmente interessante è il sistema scelto per realizzare questa nuova verifica, che sarebbe ben visibile nel profilo di un utente e contraddistinta dalla scritta: "ID Verified". Non è ancora ben chiaro se questa verifica avverrà su base volontaria o se su invito, ma secondo le indiscrezioni, sarà necessario inviare copia di un documento legale (come carta di identità, patente, ecc.) a cui aggiungere il proprio selfie e che serviranno a certificare che dietro un nickname c’è una persona vera in grado di assumersi tutte le responsabilità del caso.

Twitter a caccia di utenti certificati

La funzione che certifica la reale identità degli utenti che frequentano Twitter è una delle sfide che Elon Musk, il nuovo proprietario del social, ha in mente da ben prima di procedere all’acquisto della piattaforma avvenuto lo scorso ottobre.

Il motivo è presto detto: liberare Twitter dagli account falsi e dai bot che rendono l’ambiente pesante e molto lontano dalla piattaforma libera e democratica a cui aspira Musk. Probabilmente chi non si certificherà come utente reale (quindi mostrando letteralmente faccia e documento di identità) potrebbe non ricevere più la visibilità dei propri post a cui aspirano tutti i frequentatori di social.

Twitter contro gli account fake

Sempre secondo le anticipazioni fornite da Manchun Wong, l’intero processo di identificazione sarà seguito da "terze parti", cioè da aziende specializzate a eseguire questo tipo di verifiche in totale sicurezza, cioè nel rispetto delle stringenti norme che regolano la tutela della privacy.

Ad oggi, Twitter dispone di un unico strumento che parzialmente si presta a una sorta di verifica dell’identità che consiste nella spunta blu, che contraddistingue anche gli abbonati al servizio Twitter Blue. Questa doppia natura ha generato una certa confusione e come sempre i più maliziosi ne hanno potuto approfittare assumendo identità dotate di spunta blu, capaci però di generare caos sulla piattaforma.

In un certo senso, con questa novità del ID Verified, Twitter, guarda al recente passato, quando la spunta blu attestava il rango degli account attivi, degni di nota, autentici e di interesse pubblico e che Twitter aveva verificato in modo indipendente in base a determinati requisiti.