Ufficiale: Berlino avrà una stagione 2

Fonte foto: Netflix/Twitter

I fan ci speravano, i beninformati e gli ottimisti lo davano quasi per certo. Adesso però è ufficiale: Netflix ha fatto sapere che Berlino avrà una seconda stagione. La prima stagione dello spin-off e prequel de La casa di carta è uscita il 29 dicembre 2023 e racconta la “golden age” di Andrés de Fonollosa, alias Berlino, che molti anni prima degli eventi raccontati nella serie originale si trova in Europa, è follemente innamorato e mette a segno alcuni colpi memorabili con una delle bande con cui ha lavorato nel corso della sua vita.

Berlino 2: cast e anticipazioni

La serie Berlino, a un paio di mesi dall’uscita, conta più di 53 milioni di visualizzazioni su Netflix: un numero che l’ha portata al nono posto nella classifica dei titoli non in lingua inglese più visti di sempre sulla piattaforma. Dato questo successo di pubblico, non stupisce affatto che il colosso dello streaming abbia infine optato per il rinnovo dello spin-off, probabilmente sperando di avere tra le mani un’altra storia potenzialmente longeva e acclamata tanto quanto La casa di carta.

Inoltre, il finale della prima stagione aveva lasciato alcune porte saggiamente aperte, che già avevano portato il pubblico a immaginare il possibile arrivo di un secondo capitolo. Così sarà: la conferma del rinnovo è arrivata il 19 febbraio 2024.

Per il momento le informazioni a disposizione sulla seconda stagione di Berlino non sono molte. Ad esempio, non ci sono ancora anticipazioni sulla trama: come lasciano intendere Berlino e Dàmian alla fine della prima stagione, probabilmente la banda pianificherà e metterà a segno un altro colpo, anche perché il protagonista ha perso una fetta del suo bottino. C’è inoltre la possibilità, stando ad alcune indiscrezioni della stampa specializzata, che la storia sarà ambientata in un’altra città europea.

Sappiamo per certo che al timone dei nuovi episodi ci saranno anche questa volta Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. I due avevano già collaborato per La casa di carta e Sky Rojo. Nel cast della stagione 2 di Berlino torneranno Pedro Alonso, che interpreta il protagonista; Michelle Jenner, nei panni di Keila; Tristán Ulloa, alias Damián; Begoña Vargas, nei panni di Cameron; Julio Peña Fernández, che interpreta Roi; e Joel Sánchez, ovvero Bruce.

Berlino 2: riprese e data di uscita

Il rinnovo di Berlino per una seconda stagione è una buona notizia con un risvolto amaro, ovvero: bisogna avere ancora pazienza. Molta pazienza. È stato annunciato infatti che le riprese della seconda stagione inizieranno solo nel 2025 (non è chiaro se nella prima o nella seconda parte dell’anno).

Va da sé che è al momento decisamente prematuro immaginare una data di uscita su Netflix per Berlino 2. I nuovi episodi potrebbero forse arrivare alla fine del 2025, se le riprese si concentreranno nella prima parte dell’anno e la lavorazione della stagione sarà rapida, o eventualmente nel 2026.