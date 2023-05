Ulefone Armor 21: quando arriva il prossimo rugged phone e come è fatto

Sul sito ufficiale di Ulefone ha fatto la sua comparsa il nuovo rugged phone dell’azienda: Ulefone Armor 21, con le prevendite che inizieranno ufficialmente il 12 giugno. Un telefono robusto, pensato per resistere a diverse sollecitazioni, dagli agenti atmosferici agli sbalzi di temperatura, senza temere nulla, nemmeno l’incuria degli utenti meno attenti.

Ma, oltre alla durevolezza, Ulefone Armor 21 strizza l’occhio anche al design con l’Infinite Halo, un sistema di luci LED RGB posto sul retro, progettato per riprodurre effetti luminosi personalizzabili dagli utenti. Non manca nemmeno una scheda tecnica di buon livello con un processore Mediatek Helio G99 con 8/16 GB di RAM e una batteria davvero molto capiente, con ben 9.600 mAh.

Ulefone Armor 21: scheda tecnica

Ulefone Armor 21 ha un display LCD da 6,58 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il processore scelto da Ulefone è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 8/16 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 2 TB tramite microSD.

Per il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.9 ) e una Night Vision Camera da 24 MP (f/1.8), per foto al buio o in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.2). Sul retro dello smartphone spicca, ovviamente, l’Infinite Halo l’anello luminoso composto da 18 LED RGB, per personalizzare gli effetti di luce che vengono mostrati per le notifiche in arrivo, per le chiamate e durante la riproduzione musicale. Un dettaglio per rendere più accattivante questo smartphone ma che, all’occorrenza, può essere disabilitato in qualsiasi momento.

Dato che il processore ha un modem 4G, l’Ulefone Armor 21 non può utilizzare le reti 5G. Non mancano comunque il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, il sensore per gli infrarossi da utilizzare con l’apposita modalità per trasformare lo smartphone in un telecomando universale, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per il tracciamento della posizione tramite i satelliti GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS.

Per il comparto audio va segnalato il grande speaker da 3,5 W posto sul retro dello smartphone e circondato dall’Infinite Halo. La batteria è enorme, da ben 9.600 mAh, e con ricarica cablata a 33W. Il sistema operativo è Android 13.

Non mancano, infine, tutte le certificazioni civili e militari tipiche di un rugged phone con IP68, IP69K e MIL-STD-810 che attestano la resistenza a polvere, acqua, alte e basse temperature, ruggine, funghi, nebbia, sabbia e urti di vario tipo compresi i colpi d’arma da fuoco.

Ulefone Armor 21: disponibilità e prezzo

Il nuovo Ulefone Armor 21 sarà preordinabile sul sito ufficiale a partire dal prossimo 12 giugno, il prezzo di lancio è di 99,99 dollari per la versione con 8/256 GB nella colorazione Black. Il prezzo reale fuori produzione, invece, è ben più altro: importato tramite Aliexpress, infatti, Ulefone Armor 21 in versione 16/256 costa 477,89 euro.