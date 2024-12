Fonte foto: Ulefone

Ulefone ha svelato il nuovo Ulefone Armor X31 Pro. Si tratta del primo smartphone 5G della gamma di Armor X che racchiude alcuni degli smartphone rugged più apprezzati sul mercato.

Si tratta di un prodotto pensato per l’utilizzo in condizioni estreme ma che non rinuncia a offrire buone specifiche tecniche oltre alla possibilità di utilizzare le reti mobili di nuova generazione. Il nuovo modello sarà in vendita tra pochi giorni.

Ulefone Armor X31 Pro: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di Ulefone Armor X31 Pro comprende un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 800 nit ed è protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

A garantire la possibilità di utilizzare il 5G c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage (con possibilità di espansione fino a 2 TB tramite microSD). C’è anche un buon comparto fotografico.

Lo smartphone ha un modulo circolare posteriore che ospita tre fotocamere, con un sensore principale Sony IMX682 da 64 Megapixel, un sensore Night Vision da 25 Megapaixel (SonyIMX550) e un sensore da 2 Megapixel per le macro. Sono inclusi anche due LED IR oltre a un flash LED.

Il sistema viene chiamato Independent Glare Flashlight da Ulefone e consente di attivare la torcia premendo un apposito tasto laterale (che può anche essere personalizzato via software). La torcia è in grado di garantire un flusso luminoso fino a 120 lumen.

Sotto la scocca, Ulefone Armor X31 Pro è dotato di una batteria da 6.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Lo smartphone ha il chip NFC, un sensore IR e un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.

Non mancano le certificazioni IP68/69K e MIL-STD-810H. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone arriverà sul mercato con vari accessori (da acquistare separatamente) come il supporto da auto, il kit per l’utilizzo sul braccio oppure per il collegamento allo zaino.

Ulefone Armor X31 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Ulefone Armor X31 Pro sarà in vendita a partire dal 1° gennaio 2025. La distribuzione inizierà tramite AliExpress ma lo smartphone sarà successivamente acquistabile anche tramite altri canali.

Il prezzo di lancio è di 399,99 dollari (quindi circa 385 euro a cui bisognerà aggiungere l’IVA) ma è prevista una promo lancio che garantirà uno sconto del 50%, riducendo il prezzo fino a 199,99 dollari (cifra che sarà probabilmente lo street price reale del dispositivo). Le colorazioni previste sono tre: Classic Black, Few Orange e Lightsome Green.