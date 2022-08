Umidigi F3 5G è il nuovo low cost cinese ed è già su Amazon

Tra i nuovi marchi che si affacciano sul mercato degli smartphone, si sta facendo notare anche in Italia Umidigi, che propone un nuovo dispositivo, l’F3 5G, con una scheda tecnica che molti troveranno interessante a prezzo molto competitivo. Per quanti non conoscessero Umidigi, società cinese fondata nel 2012, accenniamo brevemente la sua storia a partire dal significato del marchio.

Il logo Umidigi ha un significato molto profondo: la lettera "U" indica il "tu" (l’abbreviazione di you in inglese, infatti è u) ossia chiunque acquisti un loro dispositivo, il cliente. "mi" richiama la pronuncia inglese di "me", mentre "digi" è l’abbreviazione di digital, digitale. Quindi, nel marchio si lascia intendere che l’interesse del cliente è anteposto agli interessi dell’azienda e questo spiega il perché questi telefoni, ma anche i dispositivi indossabili (Umidigi produce anche smartwatch) siano proposti a prezzi particolarmente bassi. Ma Umidigi ha anche un altro significato: "Undertake Mission Impossible" poiché l’azienda, all’esordio della sua attività, ha dovuto superare molte sfide che sembravano impossibili da vincere.

Umidigi F3 5G: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Umidigi F3 5G ha a bordo il chipset MediaTek Dimensity 700, un processore octa-core 5G di fascia medio-bassa a 7 nm, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB memoria di archiviazione, espandibile fino a 256 GB con scheda MicroSD.

Il display è da 6,7 ​​pollici, in tecnologia LCD, e il sensore di impronte digitali è posizionato lateralmente (ma il telefono supporta anche lo sblocco facciale).

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere, il sensore principale da 48 MP con un’apertura f/1.79, un sensore ultrawide da 8 MP e un Macro da 5 MP . Sulla parte anteriore, troviamo il sensore selfie da 16 MP.

Infine la batteria è da 5100 mAh con ricarica da 18 W e c’è il chip NFC per i pagamenti contacless.

Il sistema operativo è Android 12, i colori disponibili sono Starry Black (nero), Matte Silver (argento) e Sunglow Gold (oro rosa).

Umidigi F3 5G: prezzo e disponibilità

Le vendite iniziano il 22 agosto e ci attendiamo a breve la proposta della scheda di acquisto su Amazon, dove è già possibile comprare gli altri telefoni della serie F3: Umidigi F3S,con connettività 4G e l’Umidigi F3 SE 4G, la versione più economica. Considerati i prezzi dei telefoni della medesima linea, la stima è che il prezzo non si discosti troppo dai 250 euro.