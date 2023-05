Una commedia sullo scandalo Watergate

Sta per arrivare su Sky e in streaming su NOW una nuova serie HBO che racconta il celebre scandalo Watergate con un (generoso) tocco di black humor e ironia. Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, questo il titolo della miniserie, si propone infatti di raccontare in modo lucido e dissacrante gli eventi meno conosciuti che hanno poi portato a uno dei più grandi scandali della politica statunitense, il Watergate. Diretta e prodotta da David Mandel, la serie è creata, scritta e prodotta anche da Alex Gregory e Peter Huyck, vincitori degli Emmy Awards.

Cos’è lo scandalo Watergate

Lo scandalo Watergate è scoppiato negli Stati Uniti nel 1972 in seguito alla scoperta di alcune intercettazioni illegali effettuate nella sede principale del Comitato nazionale democratico. Le intercettazioni erano opera di alcune persone legate al Partito Repubblicano. Lo scandalo ha portato alla richiesta di impeachment e alle dimissioni di Richard Nixon.

L’inchiesta giornalistica che ha svelato il fatto è stata portata avanti da due reporter, Bob Woodward e Carl Bernstein. La vicenda, non priva di passaggi intricati, ha anche ispirato il film Tutti gli uomini del presidente. Nella miniserie HBO la storia viene riproposta con una nota di leggerezza e di sarcasmo che permette di rileggere con ironia una delle pagine più note della storia degli Stati Uniti.

Il cast di Infiltrati alla Casa Bianca

Il cast della miniserie è davvero notevole. I protagonisti ci sono Woody Harrelson (già visto in True Detective e Hunger Games) e Justin Theroux (Six Feet Under e Joker). I due vestono i panni dei sabotatori politici di Nixon, E. Howard Hunt (alias Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (ovvero Justin Theroux). Hunt e Liddy, rispettivamente ex CIA e ex FBI, vennero assunti dalla Casa Bianca nel 1971 e riuscirono involontariamente a rovesciare la presidenza che stavano cercando di proteggere.

Nel cast di Infiltrati alla Casa Bianca ci sono anche Lena Headey (che ha interpretato Cersei ne Il Trono di Spade e questa volta veste i panni di Dorothy Hunt) e Judy Greer (vista in Californication e Mad Love, qui nei panni di Fran Liddy). Tra gli interpreti figurano poi Domhnall Gleeson (che interpreta il consulente legale della Casa Bianca, John Dean) e Toby Huss (che veste i panni dell’agente della CIA James McCord). I produttori esecutivi della miniseries sono Frank Rich, David Bernad, Gregg Fienberg, Justin Theroux, Woody Harrelson, Len Amato e Ruben Fleischer.

Dove vedere Infiltrati alla Casa Bianca

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers e una co-produzione HBO con wiip e debutta in Italia l’11 giugno 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. È prevista l’uscita di un episodio a settimana, tutte le domeniche su Sky Atlantic.

