Vactidy Blitz V9 Pro: il nuovo aspirapolvere ad alta potenza

Fonte foto: Vactidy

Quello degli aspirapolvere a batteria è un settore sempre più competitivo, non solo perché ormai i produttori in campo sono molti, ma anche perché la concorrenza arriva anche da robot aspira e lava sempre più autonomi. Per questo motivo i produttori di aspirapolvere mirano ad offrire ciò che ancora i robot non hanno: immediatezza d’uso, ergonomia e altissima potenza di aspirazione, mantenendo il funzionamento a batteria senza fili tra i piedi.

Tra questi produttori c’è anche Vactidy, che ha appena presentato il Blitz V9 Pro, versione aggiornata e migliorata del Blitz V9, dotato di tecnologia CycloneFlow e motore brushless da 200 Watt.

Vactidy Blitz V9 Pro – Aspirapolvere a batteria – Potenza 30.000 Pa

Vactidy Blitz V9 Pro: caratteristiche tecniche

La caratteristica principale di Vactidy Blitz V9 Pro è la potenza di aspirazione, che arriva a ben 30.000 Pascal. Gli ultimi robot top di gamma, giusto per fare un confronto utile a scegliere, arrivano a 8.000-10.000 Pascal.

Questa potenza è sviluppata da un motore brushless da 200 Watt, che attinge da una batteria da 2.200 mAh che, in modalità Max, offre un’autonomia di 25 minuti, che salgono a 50 minuti a potenza minore, in modalità ECO.

La spazzola rotante con tecnologia EasyGrab è stata aggiornata rispetto al modello precedente ed è più efficace sui pavimenti di legno, i tappeti e la moquette. La tecnologia CycloneFlow integrata, invece, è un sistema di filtraggio multiciclonico con 4 stadi successivi.

Vactidy dichiara un’efficienza di filtraggio elevatissima, pari al 99,97% della polvere e delle particelle di sporco con dimensioni fino a 0,1 micron. Lo sporco, infine, viene raccolto in un contenitore da 500 millilitri di capienza.

Vactidy Blitz V9 Pro: prezzo e disponibilità

Vactidy Blitz V9 Pro è già disponibile, anche in Italia, ad un prezzo assolutamente competitivo: 119,99 euro. E’ già arrivato anche su Amazon, dove è in promozione lancio a 109 euro.