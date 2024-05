Fonte foto: Vaillant

Vaillant celebra i 150 anni di attività con un importante aggiornamento per la sua gamma di apparecchi dedicati al raffrescamento a parete. L’azienda, infatti, ha presentato il nuovo climaVAIR pro. Si tratta di un climatizzatore in pompa di calore aria-aria che può rappresentare il prodotto giusto per la regolazione della temperatura domestica, anche grazie a tante funzionalità smart e alla possibilità di controllo da remoto, sfruttando la connettività Wi-Fi integrata. Sul mercato, il nuovo climatizzatore arriva in diverse varianti, tutte con un’efficienza energetica elevata.

Vaillant climaVAIR pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo climaVAIR pro è un climatizzatore in pompa di calore aria-aria ed è, quindi, utilizzabile per rinfrescare o riscaldare l’ambiente domestico. Il modello è dotato di un sistema di distribuzione uniforme del flusso d’aria in 3D, che può essere regolato dall’utente, grazie alla possibilità di scegliere tra 7 velocità del ventilatore.

In questo modo, secondo Vaillant, è possibile ottenere una temperatura omogenea in tutta la stanza. Il climatizzatore ha anche una modalità di oscillazione del flusso d’aria, sia in orizzontale che in verticale. La funzione I FEEL, tramite un apposito sensore, consente all’apparecchio di misurare con precisione la temperatura ambientale, mentre la funzione TIMER ON/OFF consente di automatizzare il funzionamento del climatizzatore.

Ci sono poi le modalità Sleep, per l’uso notturno, e Risparmio energetico, per la regolazione automatica della temperatura ambientale con un occhio ai consumi elettrici. Il climaVAIR pro è anche un elettrodomestico smart grazie al modulo WiFi per il controllo a distanza del sistema di climatizzazione. È presente anche la connettività Bluetooth.

Per garantire un funzionamento efficace, il climaVAIR pro è dotato di una funzione di auto pulitura dello split interno. Tale funzione consiste in quattro diverse fasi (condensazione, abbattimento dei batteri tramite congelamento, sterilizzazione, sbrinamento e asciugatura) e permette di mantenere l’ambiente di casa sano e pulito, eliminando il rischio di proliferazione batterica.

Il funzionamento del climatizzatore avviene con un basso livello di rumorosità, pari a 22 dB(A). Per quanto riguarda l’efficienza energetica, invece, il climatizzatore ha una classe A++ per la modalità raffrescamento e una classe A+ in modalità riscaldamento. Per ridurre l’impatto ambientale, inoltre, viene utilizzato il gas refrigerante R-32.

Vaillant climaVAIR pro: versioni

Vaillant porta sul mercato versioni monosplit da 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW e 7,1 kW oltre a una versione multisplit che consente di combinare 5 unità interne. In questo modo, è possibile scegliere la configurazione giusta del climatizzatore, adattandola alle necessità della propria abitazione. I clienti che scelgono il nuovo Vaillant climaVAIR pro possono beneficare di un’estensione di garanzia (2+3) tramite il programma Garanzia 5.