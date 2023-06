Vendite PC: crollano tutti, anche Apple

Un report di Canalys conferma il calo delle spedizioni di nuovi PC e tablet in Europa Occidentale nel primo trimestre 2023, risultati negativi anche per Apple

Crollano le vendite di PC in Europa. La conferma arriva dal nuovo report di Canalys che si concentra sul primo trimestre del 2023 per il mercato dell’Europa Occidentale. Nel confronto con il primo trimestre dello scorso anno, le vendite di PC calano del -37% mentre per i tablet si registra un calo del -20%.

Il calo è generalizzato e coinvolge anche Apple, nonostante importanti sconti sui MacBook Air. Anche da qui dipende il rinnovamento della gamma con Mac Mini e MacBook Pro, aggiornati di recente per provare a stimolare nuovamente i consumatori all’acquisto. Per la casa di Cupertino, tra l’altro, c’è un rallentamento anche nel settore dei tablet.

Crollano le vendite di PC

Il primo trimestre si chiude con un totale di 9,9 milioni di unità vendute in Europa Occidentale e un calo del -37% rispetto alle oltre 15 milioni di unità del primo trimestre dello scorso anno. Il calo è generalizzato e coinvolge tutti i principali brand del mercato.

I dati di Canalys (che raggruppa notebook, desktop e workstation) confermano la leadership di Lenovo con 2,6 milioni di unità vendute, che guida il mercato con un market share del 26%, ma ha subito un calo del -36%.

Seconda posizione per HP con 2,5 milioni di unità vendute e un calo del -35%. Terzo posto per Apple che, tra i brand della Top 5, registra il calo meno marcato. Per la casa di Cupertino, che nei mesi scorsi ha rinnovato la gamma con diversi modelli M2 e ha ridotto il prezzo del best seller MacBook Air M1 (facilmente acquistabile a meno di 900 euro), le vendite sono in calo del -19% con un totale di 1,45 milioni di unità e un market share del 14,6%.

A completare la Top 5 troviamo Dell, con 1,3 milioni di unità vendute e un calo del -40%, e ASUS, con 659 mila unità e un calo del -32%. Crollo totale per il resto del mercato: gli altri brand si fermano a 1,39 milioni di unità vendute con un calo del -50,8%. Il report di Canalys anticipa un calo del -9% nel 2023 con una possibile ripresa del settore nel corso del 2024.

Male anche i tablet

Le vendite di tablet si fermano a 5,16 milioni di unità con un calo del -19,7% su base annua. A guidare il mercato è sempre Apple, con 2,2 milioni di unità ma in calo del -13,9%. Da segnalare, inoltre, un dato in controtendenza per Samsung che si piazza al secondo posto con 1,2 milioni di unità vendute e una crescita del +1,9%.

Lontanissimo il resto del mercato: Lenovo è terza con 461 milia unità (-49%), Amazon quarta con 375 mila unità (-39,6%) e Huawei è quinta con 159 mila unità (-47,2%). Gli altri brand si fermano a 658 mila unità vendute con un calo del -12%. Secondo le stime di Canalys, il settore tablet europeo dovrebbe chiudere il 2023 con un calo del -12%, registrando poi una ripresa nel 2024.