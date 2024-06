Fonte foto: Foto: Dnenellr

L’estate è uno dei periodi più amati, fatto di bel tempo, sole, mare e vacanze. Tuttavia, a volte, il forte caldo può essere fastidioso, soprattutto quando si è costretti a stare in città, immersi tra palazzi e cemento. Per bypassare tale problema esistono delle soluzioni utili e spesso ingegnose. Oltre ai soliti ventagli e miniventilatori che costringono a tenere il braccio impegnato per diverso tempo, è possibile trovare dispositivi interessanti, che offrono il giusto grado di fresco, lasciandoci entrambe le mani libere. Tra i vari prodotti di questo genere, uno dei più interessanti è il ventilatore da collo Dnenellr.

Si tratta di un dispositivo leggero capace di dare sollievo anche nelle giornate più afose. Questo particolare ventilatore è molto utile soprattutto quando si viaggia, poiché non pesa molto (solo 280 grammi) e può essere indossato anche per molte ore senza problemi. Grazie alla speciale offerta Amazon, puoi acquistare questo dispositivo con un incredibile sconto del 40% sul prezzo iniziale.

Dnenellr Ventilatore da collo – Ventilatore portatile personale indossabile a batteria da 6000mAh

Ventilatore da collo Dnenellr: caratteristiche principali

Il ventilatore da collo Dnenellr è ingegnoso ma anche sicuro per chi lo indossa. Non utilizza pale (come i normali ventilatori), quindi può essere indossato senza alcun problema anche dai bambini. Si tratta inoltre di un dispositivo con taglia unica, che può essere regolato per adattarsi al meglio ad ogni tipo di persona.

Inoltre, la sua ventola è progettata per far uscire il flusso d’aria a 360 gradi. Ciò aumenta l’effetto di raffreddamento del 50% rispetto alle soluzioni tradizionali. Il suo design ad arco è inoltre molto confortevole, grazie anche al materiale ABS ecologico e il suo motore senza spazzole rilascia un rumore inferiore ai 30 decibel (gli stessi di un bisbiglio).

Questo ventilatore da collo Dnenellr ha tre velocità, che possono essere gestite premendo ripetutamente il pulsante di accensione. Dopo aver premuto il tasto "On", il raffreddamento parte in maniera quasi istantanea (per la precisione in 1 secondo). Inoltre, grazie alla capiente batteria da 6000 mAh, a seconda della velocità scelta, il ventilatore da collo avrà un’autonomia che va dalle 4 alle 18 ore. Infine, per ricaricare il dispositivo basta un semplice caricabatteria per smartphone con USB di tipo C. Inoltre, se completamente scarico, per raggiungere il 100% di batteria basteranno dalle 3 alle 4 ore di carica.

Ventilatore da collo Dnenellr: l’offerta Amazon

Il ventilatore da collo Dnenellr è disponibile in diversi colori (nero, bianco, blu, rosa e verde) e può essere acquistato ad un prezzo eccezionale grazie all’attuale offerta Amazon. Solitamente, questo ventilatore da collo ha un prezzo di 39,99 euro. Tuttavia, applicando il coupon Amazon, è possibile ottenere uno sconto del 40% e risparmiare così ben 16 euro. L’unica cosa che bisogna fare è accedere alla scheda del prodotto e spuntare la casella accanto a "Applica coupon 40%".

Lo sconto verrà visualizzato alla pagina del carrello, poco prima dell’acquisto. Grazie al coupon Amazon, questo ventilatore indossabile costerà soltanto 23,99 euro. Si tratta di un’offerta imperdibile, soprattutto per chi cerca una soluzione pratica per combattere il forte caldo estivo.

