Rowenta, ventilatore a un prezzo da brividi: offerta incredibile

Con l’arrivo del caldo siamo tutti alla ricerca di un apparecchio che ci doni refrigerio e conforto, in casa o all’ufficio. Il tutto, con un occhio al risparmio, sia in termini di prezzo al momento dell’acquisto, sia di consumo energetico, per evitare sorprese in bolletta. Il ventilatore a piantana Rowenta VU5840 Turbo Silence Extreme+ soddisfa entrambi i fronti: conforto e risparmio.

Parliamo di un ventilatore a piantana che porta in dote diverse caratteristiche tecniche interessanti: flusso fino a 80 m3/min, 4 Velocità Regolabili, 120° di Diffusione dell’aria, Silenzioso 45 bBA. Attenzione poi al prezzo: come vedremo verso la fine dell’articolo, questo Rowenta VU5840 Turbo Silence Extreme+ è disponibile in offerta con uno sconto top del 30%.

Ventilatore Rowenta Turbo Silence Extreme+: caratteristiche tecniche

Nell’incipit abbiamo anticipato le caratteristiche tecniche di questo ventilatore a piantana firmato Rowenta. Approfondiamole meglio. Con un flusso fino a 80 m3/min a velocità massima, questo elettrodomestico offre uno straordinario livello di freschezza. Si tratta, peraltro, del ventilatore a piantana più veloce mai progettato dall’azienda tedesca. Oltre alla potenza, però questo VU5840 Turbo Silence Extreme+ è anche silenzioso, grazie ai suoi 38 dBA a velocità minima. Parliamo infatti di un prodotto due volte più silenzioso del modello precedente VU5640F0. Ciò significa che può essere utilizzato per refrigerarsi durante la notte, senza disturbare il sonno; oppure mentre si guarda un film senza essere distratti; o quando si studia o al lavoro senza deconcentrarsi.

Proseguiamo con la carta d’identità di questo ventilatore a piantana Rowenta VU5840 Turbo Silence Extreme+: è possibile selezionare 4 diverse velocità per un livello di freschezza regolabile in grado di soddisfare ogni esigenza. Si va dalla modalità Silent Night (quella di cui parlavamo poc’anzi) alla modalità Turbo Boost per una potenza estrema. Massima sicurezza anche per i bambini, grazie alla nuova griglia ultra sicura, che non consente l’inserimento delle dita mentre o anche di oggetti di piccola taglia mentre è in funzione. L’ampia oscillazione fino a 120° e gli orientamenti automatici consentono di raggiungere diffusamente la stanza dove è collocato.

Infine, parlavamo di un prodotto che ben si inserisce in ogni tipo di appartamento: oltre al succitato colore bianco, infatti, questo ventilatore a piantana Rowenta presenta una forma molto accattivante, con un’altezza molto ampia che sfiora il metro e mezzo di altezza (1,45m).

Ventilatore Rowenta VU5840 Turbo Silence Extreme+: prezzo e offerte

Detto delle caratteristiche tecniche di questo ventilatore a piantana, vediamo ora il prezzo e l’offerta in corso. Come dicevamo, questo Rowenta VU5840 Turbo Silence Extreme+ viene proposto a un prezzo molto vantaggioso, pari a 104,99 euro. Dunque uno sconto del 30%. Un ottimo risparmio, per un prodotto dalle qualità difficilmente riscontrabili sul mercato a quel costo.

